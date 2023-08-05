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2 مليار و800 مليون دينار إجمالي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 أغسطس 2023, 07:48 مساء
2 مليار و800 مليون دينار إجمالي نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية منذ بداية العام
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، (أرشيفية: الإنترنت)
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أظهر بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن مصرف لييبا المركزي للفترة من بداية يناير 2023 حتى نهاية يوليو للعام ذاته، أن إجمالي ما أنفقه كل من مجلسي النواب والدولة والمجلس الرئاسي ومجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة لهم بلغ نحو 2 مليار و80 مليون دينار.

وأوضح البيان الصادر، اليوم السبت، أن إجمالي الإنفاق لمجلس النواب والجهات التابعة له بلغ 894 مليونًا و538 ألف دينار، وذلك من الأبواب: الأول «المرتبات» والثاني «النفقات التسييرية» والثالث «التنمية».

أما المجلس الأعلى للدولة فبلغ إجمالي الإنفاق له 24 مليونًا و103 آلاف دينار، وذلك من البابين الأول والثاني فقط.

كم بلغ إنفاق حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي؟
وبلغ إجمالي الإنفاق للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له 343 مليونًا و906 آلاف دينار، وذلك من البابين الأول والثاني فقط.

أما مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات التابعة له فبلغ الإنفاق له مليارًا و660 مليونًا و794 ألف دينار، وذلك من البابين الأول والثاني فقط.

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يذكر أن بيان الإيراد والإنفاق أكد تسجيل إيرادات عامة بقيمة 62.8 مليار دينار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، بينما بلغ الإنفاق العام 47 مليار دينار.

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