شاهد في «اقتصاد بلس»: رغم إنفاق المليارات.. لماذا تستنجد وزارة الصحة بالمنظمات الدولية؟

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الثلاثاء، الضوء على ملف الإمداد الطبي واحتياجات وزارة الصحة التي طلبت إمدادات من منظمات دولية، رغم إنفاق المليارات على ميزانيتها خلال السنوات الماضية.

وأول أمس الأحد، قال رئيس جهاز الإمداد الطبي إن الإعلان عن النقص في أكياس الدم وطلبها من منظمات دولية سببه سوء التنسيق، مشيرًا خلال اجتماع حكومي موسع، إلى وجود كميات كافية من هذا البند، جرى توزيعها على جميع مصارف الدم.

وتطرق البرنامج إلى إعلان مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إبراهيم تاكيتا استكمال 145 مدرسة سيجري توطينها قبل بداية العام الدراسي المقبل، وتسليم 49 مدرسة خلال شهر ديسمبر.

وتطرق البرنامج أيضًا إلى موضوع الذهب الذي بات ملاذ العرب هربًا من الأزمات، باعتباره ضمن الثقافة العربية التي تقوم على التحوط بالمعدن الأصفر من الأزمات السارية والمستقبلية، فمع ارتفاع سعر الأونصة عالميًا يتزايد إقبال المواطنين في عدد من الدول العربية على الذهب.

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