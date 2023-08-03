  • Alwasat News
Atwasat

رئيس «إكواس» يشكل وفدا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا والجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 أغسطس 2023, 07:49 مساء
رئيس «إكواس» يشكل وفدا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا والجزائر
الرئيس النيجيري بولا تينوبو (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

شكل الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي تتولى بلاده رئاسة الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا «إكواس»، وفدًا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا والجزائر، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس» مساء اليوم الخميس.

كما شكل الرئيس النيجيري وفدا آخر اتجه إلى النيجر، ودعاه للعمل على التوصل إلى «حل ودي» لأزمة الانقلاب العسكري.

وبحسب الوكالة، فقد أوعز رئيس «إكواس» إلى الوفدين «الانخراط بشدّة مع كل الأطراف المعنيين، والقيام بكل ما يتطلبه الأمر لضمان التوصل إلى حل شامل وودي للوضع في النيجر».

- «إيكواس»: التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير
- الدبيبة يؤكد دعم «الشرعية السياسية» في النيجر

وفي وقت سابق اليوم، أكد مفوض «إيكواس» المكلف الشؤون السياسية والأمن عبدالفتاح موسى، أن التدخل العسكري في النيجر سيكون «الخيار الأخير» الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدد قادتها باستخدام القوة.

وفي 30 يوليو المنقضي، فرضت «إيكواس» حزمة عقوبات سياسية ومالية واقتصادية على المسؤولين العسكريين الضالعين بانقلاب النيجر، حين جددت مطالبتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة النظام الدستوري في نيامي خلال أسبوع.

وجاء موقف ليبيا تجاه هذه الأزمة على لسان عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني الذي ندد فور احتجاز الرئيس بـ«محاولة زعزعة استقرار النيجر»، معتبرًا أن جرَّ البلد لأتون صراع من شأنه أن «يمزق استقرار كامل المنطقة». كما شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على «دعم الشرعية السياسية المنبثقة عن الانتخابات» في النيجر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وزير الخارجية الفلسطيني: نأمل أن يستمع السعوديون لمخاوفنا من التطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية الفلسطيني: نأمل أن يستمع السعوديون لمخاوفنا من التطبيع مع إسرائيل
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 3 أغسطس 2023)

أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازية (الخميس 3 أغسطس 2023)
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
الزمالك يواجه النصر في لقاء تحديد المصير بالبطولة العربية

الزمالك يواجه النصر في لقاء تحديد المصير بالبطولة العربية
مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية

مجلات طبية تطلق نداء عاجلا بشأن الأسلحة النووية
كاريكاتير خيري - باتيلي!

كاريكاتير خيري - باتيلي!
بايدن يدعو إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر

بايدن يدعو إلى «الإفراج الفوري» عن رئيس النيجر
افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما

افتتاح مدرسة جديدة في كاباو لأول مرة منذ 17 عاما
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
الكيلاني تبحث توفير أطراف صناعية من شركة «أوتوبوك» الألمانية

الكيلاني تبحث توفير أطراف صناعية من شركة «أوتوبوك» الألمانية
قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد

قائد الانقلاب في النيجر: لا يوجد «أي سبب موضوعي» لمغادرة الفرنسيين البلاد
قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي بغزة

قضاء باريس يحقق في مسؤولية شركة أسلحة فرنسية عن مقتل 3 أطفال في قصف إسرائيلي ...
«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا

«تحقيقات»: شواطئ محظورة في ليبيا
«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب

«في التسعين»: علي العبار يعلق على دوري كرة السلة وتتويج الأهلي بنغازي باللقب
«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات

«فلوسنا»: اللجنة المالية العليا.. الغرض والآليات
«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي

«يحكى أنَّ»: الكاتب والأديب محمد المسلاتي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
محادثات مغربية بريطانية محورها ليبيا والنيجر
محادثات مغربية بريطانية محورها ليبيا والنيجر
«لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة».. أول تصريح للانقلابيين على بازوم من بوركينافاسو ومالي
«لا نريد أن تصبح النيجر ليبيا جديدة».. أول تصريح للانقلابيين على ...
«نوفا»: «إيني» أجرت تقييما أمنيا إيجابيا بمناطق أنشطتها في ليبيا
«نوفا»: «إيني» أجرت تقييما أمنيا إيجابيا بمناطق أنشطتها في ليبيا
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ولن نغادر النيجر
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ولن ...
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد
حكومة الوحدة الوطنية تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام الدراسي الجديد
مراعاة المناخ وظروف أولياء الأمور.. تعليمات بشأن العام ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
المزيد
رئيس «إكواس» يشكل وفدا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا والجزائر
رئيس «إكواس» يشكل وفدا لبحث أزمة النيجر مع قادة ليبيا ......
حفتر يتابع أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي
حفتر يتابع أعمال الصيانة والمشاريع الجاري تنفيذها في بنغازي...
ديوان المحاسبة: خفض 302 مليون من حسابات «الموارد المائية»
ديوان المحاسبة: خفض 302 مليون من حسابات «الموارد المائية»...
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة بها
الدبيبة يؤكد حرص الحكومة على النهوض بغدامس والمناطق المحيطة ......
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ولن نغادر النيجر
تاياني: إيطاليا ستطلق «خطة ماتي» لأفريقيا الخريف المقبل.. ......
المزيد