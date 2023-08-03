«إيكواس»: التدخل العسكري في النيجر هو الخيار الأخير

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» أن التدخل العسكري في النيجر سيكون «الخيار الأخير» الذي ستطرحه الهيئة لإعادة النظام الدستوري إلى البلاد، بعدما هدد قادتها باستخدام القوة.

وقال مفوض «إيكواس» المكلف الشؤون السياسية والأمن عبدالفتاح موسى: «الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح، لكن يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال»، وذلك في كلمة له خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية في أبوجا، يستمر حتى الجمعة، وفق موقع «يورونيوز».

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وأملهت «إيكواس» التي يتولى الرئيس النيجيري بولا تينبو رئاستها حاليًا، الانقلابيين أسبوعًا حتى الأحد لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب 26 يوليو. وفيما بدا مؤشرًا إلى زيادة الضغط على هؤلاء، فرضت الجماعة إجراءات اقتصادية ولم تستبعد اللجوء إلى القوة.

قائد الانقلاب في النيجر يرفض «كل العقوبات»

في نيامي، أعلن قائد المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة الجنرال عبدالرحمن تياني، أمس الأربعاء، «رفض كل العقوبات» التي فرضتها دول غرب أفريقيا المجاورة على النيجر و«رفض الخضوع لأي تهديد».

وقال الجنرال تياني في خطاب متلفز، عشية ذكرى استقلال المستعمرة الفرنسية السابقة إن «المجلس الوطني لحماية الوطن» يرفض كل هذه العقوبات ويرفض الخضوع لأي تهديد أيا يكن مصدره»، مضيفًا: «نرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للنيجر»، وفق وكالة «فرانس برس».