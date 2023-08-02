البنك الدولي يوقف تمويل عملياته في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

قال البنك الدولي، الأربعاء، إنه قلق من الجهود المبذولة للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في النيجر وأوقف تمويل جميع عملياته هناك حتى إشعار آخر باستثناء شراكاته مع القطاع الخاص.

وأضاف في بيان: «ردًا على ذلك، أوقف البنك الدولي المدفوعات لجميع العمليات حتى إشعار آخر بخلاف الشراكات مع القطاع الخاص التي ستستمر بحذر»، بحسب وكالة «رويترز».

وميدانيًا، تتسارع التطورات في النيجر عقب إعلان قوات «الدفاع والأمن» الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم، إذ بدأت الدول الأوروبية إجلاء رعاياها، مع تأكيد بعضهم تأييد الحل الدبلوماسي.