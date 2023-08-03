الدبيبة يؤكد دعم «الشرعية السياسية» في النيجر

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إننا ننظر بـ«مسؤولية» تجاه تسارع الأوضاع في النيجر، مؤكدًا رفضه التام لكل ما يقوّض استقرار المنطقة.

وشدد الدبيبة خلال كلمته في اجتماع الحكومة العادي السادس في غدامس، على «دعم الشرعية السياسية المنبثقة عن الانتخابات» في النيجر.

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وقال: «سنقوم بواجبنا باسم ليبيا تجاه النيجر عبر الوقوف مع شعبها لتجنب أي تدهور لأوضاعه المعيشية. وهذه أخلاق الشعب الليبي الكريم».