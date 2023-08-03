الدبيبة: لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إنه «لن تكون هناك مرحلة انتقالية أخرى ولا حكومات موازية ولا ميزانيات وهمية»، مضيفًا: «ستكون هناك محطة واحدة عنوانها الانتخابات ونحن مستمرون في مهمتنا حتى هذا الهدف المنشود».

وتابع الدبيبة: «باعتراف المجتمع الدولي... القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات هي القوانين»، داعيًا إلى وجود «قوانين قابلة للتنفيذ وغير مفصلة لتمكين طرف بعينه»، حسب كلمته في الاجتماع العادي السادس بمدينة غدامس اليوم الخميس، نقلته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

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وأضاف: «أقول لكل الساعيين وراء السلطة.. أعطوا الحق للشعب الليبي، افتحوا صناديق الاقتراع وحينها سيعرف كل منكم وزنه الطبيعي أمام الشعب».

اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة المنعقد في مدينة غدامس غرب ليبيا برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، الخميس 3 أغسطس 2023. (لقطة من بث مباشر، منصة حكومتنا)