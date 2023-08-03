انطلاق اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، اليوم الخميس، اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة المنعقد في مدينة غدامس.

ووصل الدبيبة إلى مدينة غدامس، صباح الخميس، على رأس وفد وزاري حيث يترأس اجتماع الحكومة السادس للعام 2023، حسب ما جاء على صفحة منصة «حكومتنا» الرسمية في موقع «فيسبوك».

ونشرت «حكومتنا» نبذة عن المشروعات التي تنفذ في غدامس وتشمل «تفعيل مطار غدامس واستكمال المستشفى العام بها ومشاريع الطرق ومن بينها طريق نالوت - سيناون ورفع جودة شبكة المياه والصرف والصحي وجهود فتح المعبر الحدودي غدامس - الدبداب مع الجزائر».

استعدادات أمنية في غدامس

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة اتخاذها ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع الحكومة في غدامس، وسط انتشار أمني مكثف للدوريات الأمنية بمداخل ووسط المدينة.

ووصل وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي غدامس، مساء الأربعاء، للوقوف على تلك الاستعدادات، وسط انتشار مكثف للدوريات الأمنية التابعة للقوة المشتركة من الأجهزة والإدارات الأمنية داخل مدينة غدامس، ضمن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاجتماع.

وأعلنت الداخلية وصول قوة مشكلة من بعض الأجهزة والإدارات الأمنية إلى غدامس لتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين اجتماع الحكومة.