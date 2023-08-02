الجزائر وتنزانيا ترفضان أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الجزائر وتنزانيا من أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، وفق ما جاء في بيان مشترك لوزيري خارجية البلدين.

وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري أحمد عطاف ووزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا سترجومينا لورانس تاكس، في ختام الدورة الخامسة للجنة التعاون المشتركة، اليوم الأربعاء، دعمهما لعملية «تنظيم انتخابات شفافة وحرة» في ليبيا. وحثا على إجرائها تحت «رعاية الأمم المتحدة، من أجل تلبية تطلعات الشعب الليبي لبناء دولة ديمقراطية وحديثة ومتحدة وموحدة».

قيم الوحدة الأفريقية

كما شدد الوزيران على «أهمية التمسك بقيم ومثل الوحدة الأفريقية»، وحثا البُلدان الأفريقية على العمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على وحدة الاتحاد الأفريقي وتماسكه، كما أشادا بالدور الذي يقوم به الاتحاد الأفريقي في حل النزاعات في القارة، قبل أن يعربا عن قلقهما إزاء استمرار حالة عدم الاستقرار في بعض أجزاء القارة والتي تقوض أجندة التنمية والتكامل في أفريقيا.

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وجدد الوزيران، التزام الجزائر وتنزانيا بالعمل معاً بشكل وثيق في الجهود المبذولة لمعالجة النزاعات في أفريقيا، بما يتماشى مع روح «الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية».

الوضع في النيجر

وفيما يتعلق بالوضع في النيجر، أدان الوزيران بـ«شدة» التغيير غير الدستوري للحكومة الذي حدث في 26 يوليو المنصرم. ودعيا إلى إعادة الرئيس الشرعي المنتخب محمد بازوم.

عطاف أكد مساء الثلاثاء بالجزائر، أن التنسيق مع تنزانيا يتواصل حول «التطورات المسجلة في كل من ليبيا ومالي والسودان وكذا حول آفاق إنهاء معاناة الشعب الصحراوي في آخر مستعمرة أفريقية».