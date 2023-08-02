حالة الطقس في ليبيا (الأربعاء 2 أغسطس 2023)

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تظل درجات الحرارة في معدلاتها الطبيعية لصيف هذا العام 2023 على غالبية مناطق ليبيا، مع وجود رطوبة عالية على الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية درجات الحرارة وتوقعاتها لحالة الطقس على المناطق الليبية المختلفة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية، وتتكاثر السحب تدريجيا من مساء يوم الجمعة، وتنشط رياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 32 و35 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة يوم الجمعة.

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الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد

حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع وجود رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و35 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة

سماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع هبوب رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل في غدامس 44 درجة مئوية.