شاهد في «اقتصاد بلس»: ليبيا تسترجع 26.4 مليار دينار من شركات النفط الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأحد، الضوء على استرجاع ليبيا 26.4 مليار دينار من شركات النفط الأجنبية، من بينها أكثر من 10 مليارات دولار لدى الشركات الأجنبية الثلاثة: (كونكو فيليبس وهيس وتوتال)، حيث جرى حجب هذا المبلغ للمدة من شهر أكتوبر 2020 إلى شهر يناير 2022، أي حوالي 16 شهرًا، وأكثر من 15.7 مليار دولار جرى توريدها عن طريق الإدارة العامة لمحاسبة الشركات منذ انضمامها للهيكل الإداري لوزارة النفط والغاز بتاريخ 12 ديسمبر 2022.

وتطرق البرنامج إلى تعليمات وزارة العمل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، لجهات العمل بضرورة توفير بيئة ومناخ عمل صحي في ظل حرارة الصيف، وحرصًا على سلامة العمال. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، درجات حرارة مرتفعة على شمال غرب وجنوب ليبيا، في حين سُجِّلت أعلى درحات حرارة في كل من الخمس والسبيعة وغدامس بنسبة تراوحت بين 47 و48 درجة مئوية.

كما أشار البرنامج إلى إعلان وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن بداية عطلة المعلمين، اليوم الأحد، وتستمر حتى 31 أغسطس المقبل، وهو ما يتماشى مع قرار وزير التعليم رقم «1442» لسنة 2022 بشأن تحديد موعد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

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