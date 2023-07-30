«البحث الجنائي» في بنغازي يصدر تحذيرا بشأن الخدمات المصرفية

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال في جهاز البحث الجنائي ببنغازي، اليوم الأحد، أصحاب المحلات والصيدليات والمقاهي من إضافة قيمة مالية (نسبة) على المبيعات عبر الخدمات المصرفية مثل «موبي كاش، وادفع لي، وسير بي، وتداول، ومصرفي ناب باي»، وغيرها من الخدمات المصرفية المتاحة.

ونبهت الإدارة في بيان إلى «القبض على المخالفين، والتحقيق معهم من قِبل جهاز البحث الجنائي، وإغلاق نشاطهم، وإحالتهم إلى الجهات المختصة». ويشمل التنبيه «كل أصحاب الأنشطة التجارية، من محلات مواد غذائية ومولات وصيدليات ومقاهٍ ومطاعم، وغيرها».

المصارف التجارية تعلن شرطا مع العملاء

أكدت إدارة مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال أن «هذا الإعلان جاء بعد التواصل مع المصارف التجارية التي أبلغتها بوجود شرط مع العملاء يفيد بعدم رفع قيمة البيع بالخدمة المصرفية مقارنة بالنقدي (الكاش)».

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وطلبت الإدارة من المواطنين «الحضور والإبلاغ في حال تعرضهم لعملية اقتطاع مبلغ مالي جراء شرائهم بالخدمات المصرفية من أي من المحلات التجارية أو حصولهم على خدمة بها»، وذلك في المقر الرئيسي لجهاز البحث الجنائي بمنطقة الهواري في مدينة بنغازي.