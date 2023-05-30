البحث الجنائي: انطلاق قوة أمنية من بنغازي إلى أمساعد لحفظ الاستقرار (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الإدارة العامة للبحث الجنائي، مساء اليوم الثلاثاء، انطلاق قوة أمنية من بنغازي إلى مدينة أمساعد الحدودية لحفظ الاستقرار وتطبيق القانون.

وأفاد منشور عبر صفحة الإدارة على «فيسبوك» بأن مدير جهاز البحث الجنائي اللواء صلاح هويدي أطلق قوة أمنية لمدينة أمساعد الحدودية، لتنفيد المهام الموكلة إليها من حفظ الأمن والاستقرار وتطبيق القانون في المدينة.

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وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن توتر أمني حدث في منفذ أمساعد البري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، لم تصدر أية بيانات رسمية بشأنها.

قوة أمنية من جهاز البحث الجائي يتوجه إلى أمساعد، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

قوة أمنية من جهاز البحث الجائي يتوجه إلى أمساعد، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)

قوة أمنية من جهاز البحث الجائي يتوجه إلى أمساعد، الثلاثاء 30 مايو 2023 (صفحة الجهاز على فيسبوك)