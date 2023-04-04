وزارة الداخلية تناقش إعداد الخطة الأمنية لمشروع طريق أمساعد- رأس أجدير

القاهرة - بوابة الوسط

عقد مسؤولون بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة الإجراءات المتعلقة بإعداد الخطة الأمنية لمشروع تنفيذ طريق أمساعد- رأس أجدير.

وشارك في الاجتماع كل من وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة اللواء محمود سعيد، ورئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع طريق أمساعد- رأس أجدير الدكتور علي العقاب، ومستشار المشروع بالجهاز المهندس محمد عدالة، ومدير مكتب الدراسات بالجهاز المهندس أسامة المزعوق، ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومعاون رئيس جهاز دعم المديريات بالمناطق، وعضوين عن جهاز المخابرات الليبية.

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وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع جرت خلاله مناقشة «بعض الإجراءات المتعلقة بشأن إعداد الخطة الأمنية والتدابير اللازمة لتنفيذ مشروع طريق أمساعد - رأس أجدير، وكذلك مناقشة الآلية التي سيجري من خلالها تأمين الشركات الإيطالية المنفذة لهذا المشروع».

اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية وجهاز مشروع تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس أجدير، الثلاثاء 4 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)

اجتماع مسؤولي وزارة الداخلية وجهاز مشروع تنفيذ وإدارة طريق أمساعد - رأس أجدير، الثلاثاء 4 أبريل 2023. (وزارة الداخلية)