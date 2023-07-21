البحث الجنائي: ضبط أحد أكبر تجار المخدرات في أجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز البحث الجنائي، اليوم الخميس، القبض على «أحد أكبر تجار المخدرات في مدينة أجدابيا» وبحوزته كمية كبيرة من الممنوعات.

جاء ذلك بعد تلقي مكتب التحري والقبض بجهاز البحث الجنائي معلومات من مصادر موثوقة تفيد بوجود شخص يتاجر في الممنوعات في منطقة حي 7 أكتوبر، في مدينة إجدابيا.

وأسفرت التحريات عن دقة المعلومات، حيث جرى تحديد مكان وجوده والأماكن التي يتردد عليها، ونصب كمين أفضى لضبطه عند المدخل الشرقي لمدينة أجدابيا.

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وأضاف الجهاز، في منشوره على «فيسبوك»، أن المتهم ضبط متلبسًا على متن سيارة نوع «هونداي النترا بداخلها 108 قطع كبيرة من المواد المخدرة، جرى تقديرها بحوالي 27 كيلوغرما، لافتا إلى إحالة المتهم مع المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ باقي الإجراءات القانونية حياله.

المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم (جهاز البحث الجنائي)

المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم (جهاز البحث الجنائي)

المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم (جهاز البحث الجنائي)

المخدرات المضبوطة بحوزة المتهم (جهاز البحث الجنائي)