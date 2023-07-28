«الخارجية» تعزي في ضحايا حرائق الغابات بالجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

قدمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة تعازيها إلى الحكومة والشعب الجزائري في ضحايا الحرائق التي شبت في الغابات بعدد من المناطق.

وأعلنت الوزارة، في بيان، تضامنها مع الأشقاء في الجزائر، متمنية أن يعم الأمن والأمان كل ربوع الجزائر.

34 قتيلا جراء الحرائق في الجزائر

ضربت حرائق عنيفة شمال وشرق الجزائر، مخلفة 34 قتيلا على الأقل، بينهم عشرة جنود، وتسببت في تدمير عدد كبير من المنازل والمتاجر.

دمار و34 قتيلا بحرائق عنيفة تكتسح شمال وشرق الجزائر

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق بالجزائر إلى 34 قتيلا

حر شديد في تونس والجزائر وسط انقطاع الكهرباء وحرائق غابات

وقالت وزارة الدفاع الجزائري إن الجنود العشرة الذين لقوا حتفهم حوصروا بالنيران في أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية رفقة سكان القرى المجاورة.

يشهد شمال الجزائر وشرقها كل صيف حرائق تكتسح الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر.