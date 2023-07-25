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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق بالجزائر إلى 34 قتيلا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 11:14 صباحا
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق بالجزائر إلى 34 قتيلا
محاولات للسيطرة على حرائق الغابات في الجزائر. (وكالة الأنباء الجزائرية)
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ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق التي تضرب الجزائر، إلى 34 قتيلا، بعد تسجيل 10 قتلى من أفراد الجيش و9 قتلى مدنيين، حسب ما كشف بيان لوزارة الداخلية الجزائرية الإثنين.

وأكدت الوزارة، أن الحشد الميداني لمصالح الحماية المدنية، «يتواصل على مستوى 11 ولاية معنية بالحرائق حاليا»، إذ تعزز عدد «أفراد الدفاع المدني إلى 8000 فرد مع تسخير 529 شاحنة من مختلف الأحجام، ودعم هذه الوسائل بـ10 أرتال متنقلة قادمة من الولايات غير المعنية بالحرائق، وفرقتين للدعم الجهوي»، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

ارتفاع قياسي في درجات الحرارة
وبحسب البيان، «تستمر الطلعات الجوية لإطفاء الحرائق، بما في ذلك إقحام الطائرات المستأجرة والطائرة ذات السعة الكبيرة ( 200 B.E ) التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي»، مضيفا أن «العمل يتواصل على مستوى المناطق المتضررة، رغم الظروف المناخية الصعبة بفعل الرياح القوية والارتفاع القياسي لدرجات الحرارة».

- الجزائر.. مصرع وإصابة 41 بعد نشوب 97 حريقا في 16 ولاية

وكانت وزارة الداخلية الجزائرية أعلنت في وقت سابق أمس، وفاة 15 شخصا وجرح 26 آخرين، بعد نشوب 97 حريقا في 16 ولاية، أمس الإثنين، في الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، فيما جرى إجلاء 1500 مواطن.

وأوضحت الوزارة في البيان: «خلال ليلة الاثنين 24 يوليو 2023، تم تسجيل نشوب 97 حريقا في الغابات، والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية».

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