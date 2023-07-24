الجزائر.. مصرع وإصابة 41 بعد نشوب 97 حريقا في 16 ولاية

القاهرة - بوابة الوسط

قضى 15 جزائريا وجرح 26 آخرون، بعد نشوب 97 حريقا في 16 ولاية، أمس الإثنين، في الغابات والأدغال والمحاصيل الزراعية، فيما جرى إجلاء 1500 مواطن، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزئرية اليوم.

وأوضحت الوزارة في البيان: «خلال ليلة الاثنين 24 يوليو 2023، تم تسجيل نشوب 97 حريقا في الغابات، والأدغال والمحاصيل الزراعية، عبر 16 ولاية»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم.

وبحسب البيان، «سجلت ولايات بجاية، البويرة، جيجل الحرائق الأوسع رقعة بفعل الرياح التي شهدتها هذه المناطق، وامتد بعضها إلى القرى المأهولة بالسكان، وأسفر ذلك عن تسجيل 15 ضحية، و26 جريحا، فيما تم إجلاء 1500 مواطن خاصة في بلدية فناية بدائرة القصر، و بلدية زبربر بدائرة الأخضرية».

وسائل جوية لإطفاء الحرائق

وكشفت الوزارة عن الدفع بـ7500 عنصر دفاع مدني، و350 شاحنة من مختلف الأحجام، فضلا عن الوسائل الجوية لإطفاء الحرائق مما سمح بالتحكم في أغلبها، فيما تتواصل عمليات إخماد الحرائق حاليا بست ولايات هي: بومرداس، البويرة، تيزي وزو، بجاية، جيجل وسكيكدة، من خلال 13 رتلا متنقلا و3050 عنصر دفاع مدنى، مع تعزيزها صباح اليوم بـ12 رتلا متنقلا و 1200 عنصر دفاع مدني.

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وبحسب البيان، «يستمر تسخير 12 وسيلة جوية للإطفاء على مستوى هذه الولايات الست، من بينها الطائرات المروحية الخاصة بالإطفاء التابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي، بما في ذلك طائرة الاطفاء ذات السعة الكبيرة».

وطمأنت الوزارة المواطنين القاطنين بهذه الولايات، مؤكدة الاستعداد المتواصل لمصالح الحماية المدنية حتى الإخماد النهائي للحرائق، فيما دعتهم إلى التحلي بالحيطة واتباع إرشادات السلامة، وتجنب الاقتراب من المناطق التي تشهد الحرائق.