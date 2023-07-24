حر شديد في تونس والجزائر وسط انقطاع الكهرباء وحرائق غابات

القاهرة - بوابة الوسط

قاربت الحرارة في تونس، الإثنين، 50 درجة مئوية حتى في شمال البلاد، بزيادة تتراوح بين ست وعشر درجات عن المعدل الموسمي، مما سبب انقطاعا للكهرباء دفع الناس نحو الشواطئ.

والسلطات في حال تأهب بالجزائر المجاورة أيضا، حيث بلغت الحرارة 48 درجة محليا في خمس ولايات شرقية: جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة، التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي، بحسب وكالة «فرانس برس».

واندلعت في البلدين حرائق عنيفة وسط ارتفاع درجة حرارة الغطاء النباتي المحروم من الماء منذ أسابيع.

15 قتيلاً جراء الحرائق في الجزائر

في الجزائر، خلّفت حرائق في الشمال والشرق 15 قتيلاً و26 جريحا ليل الأحد/الاثنين. كما جرى إجلاء 1500 شخص. وتجدد حريق في بلدة ملولة بشمال غرب تونس على الحدود مع الجزائر بسبب هبوب رياح قوية ودرجات حرارة شديدة.

وجرى إجلاء ما لا يقل عن 300 شخص عن طريق البحر والبر من ملولة التي شهدت حريقا خطيرا استمر أياما الأسبوع الماضي.

وارتفعت الحرارة الاثنين وسط العاصمة تونس إلى 49 درجة مئوية في الظل. وأظهرت شاشة في شارع الحبيب بورقيبة المركزي في العاصمة 56 درجة في الشمس عند منتصف النهار، بينما خلت الشوارع بشكل شبه تام من المارة.

من بين المارة القليلين عايدة الشريف (56 عاما) التي قالت: «لدى موعد مع الطبيب، لذلك كان علي أن أخرج. لكن مع زجاجة من الماء». وأضافت: «عادة ما أقوم بالتسوق في الصباح الباكر، ثم أبقى في المنزل».

آخرون مثل إلياس النفطي (18 سنة) شدوا الرحال إلى الشاطئ. وقال الشاب: «سنجلس تحت مظلة، ونعود في نهاية فترة ما بعد الظهر عندما تنخفض درجات الحرارة. الجو حار في المدينة القديمة. سننتعش قليلاً ونستلقي ونقضي وقتا ممتعا».

- الجزائر.. مصرع وإصابة 41 بعد نشوب 97 حريقا في 16 ولاية

انقطاع التيار الكهربائي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة

تسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير معتاد في يوليو في انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الأخيرة. وأوضحت الشركة التونسية للكهرباء والغاز العامة أنه للحفاظ على الشبكة تطرح أحمالا من نصف ساعة إلى ساعة، خصوصا في أوقات ذروة الاستهلاك.

في 10 يوليو، جرى تسجيل مستوى قياسي في استهلاك الكهرباء، بلغ 4692 ميغاواط، نتيجة الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء.

ودفع ذلك تونسيين من أحياء شعبية، كثيرا ما تفتقر منازلهم للمكيفات، للنوم مساء في خيام على شواطئ قرطاج أو المرسى في الضاحية الشمالية للعاصمة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، تذمر الكثير من التونسيين من القيظ الإثنين، وشبهوا تونس بـ«كانون تدفئة». ونشر آخرون أدعية من أجل انتهاء موجة الحر المستمرة منذ أكثر من أسبوعين.

وفي الجزائر، قالت شركة الطاقة العامة الجزائرية سونلغاز، في بيان، إنه في ظل «الموجة الحرارية غير المسبوقة»، سجلت الأحد ذروة جديدة للطلب، بلغت 18.697 ميغاواط.

في تلك الأثناء، ارتفعت أثمان مكيفات الهواء، متجاوزة 500 يورو في مقابل 300 سابقا. كما صارت سلعة شحيحة في السوق. في المقابل، يسجل المغرب وليبيا درجات حرارة أكثر، تماشيا مع المستويات الموسمية المعتادة.