  • Alwasat News
Atwasat

دمار و34 قتيلا بحرائق عنيفة تكتسح شمال وشرق الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 04:26 مساء
دمار و34 قتيلا بحرائق عنيفة تكتسح شمال وشرق الجزائر
رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق مستعر في غابة بالقرب من ملولة شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر. (أ ف ب)
alwasat radio

بعد أن دمرت عددا كبيرا من المنازل والمتاجر، ما زال رجال الإطفاء يكافحون، الثلاثاء، لإخماد الحرائق العنيفة التي ضربت شمال وشرق الجزائر، وتسببت في مقتل 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود منذ الأحد. 

وقال مسؤول الإعلام في الحماية المدنية، كريم بلحفسي، الثلاثاء: «حتى الثامنة والنصف صباح اليوم (07:30 ت غ)، لم يتبق سوى 15 حريقا من بين 97 حريقا جرى إعلانها، ومن بين تلك المستعرة حريقان في بجاية، الولاية الأكثر تضررا من الحرائق»، بحسب وكالة «فرانس برس». 

وأضاف أن وزارة الداخلية ستنشر قريباً بياناً تعلن فيه إخماد كل الحرائق التي اندلعت في أكثر من 15 ولاية، ولا سيما البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل في العامين الماضيين بسبب حرائق خطيرة أودت بحياة ما يقرب من 130 شخصا. 

النيران حاصرت الجنود الذين لقوا حتفهم
بينما قالت وزارة الدفاع إن الجنود العشرة الذين لقوا حتفهم جراء الحرائق حوصروا بالنيران في أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية، برفقة سكان القرى المجاورة.  وبالإضافة إلى حصيلة القتلى، تحدث والي بجابة عن وجود إصابات لم يتم تحديد عددها، ولكن بعضها ناجم عن حروق خطيرة.

وقد استدعى الوضع إجلاء أكثر من 1500 شخص من بعض القرى، مع اقتراب الحرائق من منازلهم. كما دمرت النيران منتجعات ساحلية تعد مقاصد سياحية في الصيف.  والقرى المتضررة، التي يقع الكثير منها في منطقة القبائل الجبلية، تحيط بها غابات كثيفة، وتتعرض لموجة حر شديد منذ أسابيع، سجلت 48 درجة مئوية الإثنين. 

-  ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق بالجزائر إلى 34 قتيلا
- الجزائر.. مصرع وإصابة 41 بعد نشوب 97 حريقا في 16 ولاية

وتسببت موجة الحر في جفاف الغطاء النباتي، وجعلته أكثر عرضة لاندلاع الحرائق التي اشتعلت بفعل الرياح العاتية، بحسب شهادات مختلفة نقلتها وسائل الإعلام المحلية. وفي تونس المجاورة، اندلعت في طبرقة الحدودية في الشمال الغربي حرائق خطيرة، الاثنين، في منطقة دمرتها النيران الأسبوع السابق. 

وتمكن فريق تابع لـ«فرانس برس» من رصد أضرار كبيرة، وتابع تدخل مروحيات وقاذفات مياه. بينما نُقل أكثر من 300 من سكان قرية ملولة إلى مناطق أكثر أمانا عن طريق البحر، وغادر آخرون المنطقة برا. 

في أغسطس 2022، أودت حرائق هائلة بحياة 37 شخصا في ولاية الطارف شمال شرق الجزائر. لكن صيف 2021 سجل أكبر حصيلة للقتلى خلال عقود، عندما لقي أكثر من 90 شخصا حتفهم بالحرائق التي دمرت الشمال، ولا سيما منطقة القبائل. 

أرقام الطوارئ 
أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية حقولاً وأراضي مشتعلة وسيارات متفحمة وواجهات متاجر محترقة. وروى شهود كيف اندلعت ألسنة اللهب فجأة. في حين بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين، بتعازيه إلى أهالي الضحايا. 

وقالت السلطات إن أكثر من 8000 من عناصر الحماية المدنية و525 شاحنة من مختلف الأحجام تدخلت لمكافحة النيران، إلى جانب طائرات الإطفاء والمروحيات التي استؤجرت أخيرا، بالإضافة إلى قاذفة ذات قدرة عالية على إلقاء المياه على الحرائق. 

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى «تجنب المناطق المتضررة، واستخدام الأرقام المجانية المتاحة في الإبلاغ عن الحرائق». بينما أمر النائب العام في بجاية بفتح تحقيقات أولية، للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين.

صيف حارق
كل صيف، يشهد شمال الجزائر وشرقها حرائق تكتسح الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر. ولتجنب تكرار سيناريو 2021 و2022، عملت السلطات على تعبئة مواردها مع اقتراب فصل الصيف.

في نهاية أبريل، أمر الرئيس تبون بشراء ست طائرات قاذفة للماء متوسطة الحجم، وتقديم طلبات عروض للشركات الناشئة، لتوفير طائرات مسيّرة تستخدم في مراقبة الغطاء الحرجي.

ثم في مايو، أعلنت وزارة الداخلية اقتناء وشيك لطائرة قاذفة للماء، وتأجير ست طائرات أخرى من شركة أميركية جنوبية، مع فرقها الفنية، وطلب العروض، لشراء ست قاذفات للماء متوسطة الحجم. كما هيأت السلطات مواقع لهبوط المروحيات في عشر ولايات.

وقدمت الجزائر أيضا طلبية إلى روسيا، لشراء أربع طائرات قاذفة للماء، لكن تسليمها تأخر بسبب «تداعيات الأزمة في أوكرانيا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف

كاريكاتير خيري - بين الشتاء والصيف
تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان

تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان
وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس

وصفات «تواي نوين».. من تيك توك لمطعم فاخر في لوس أنجليس
الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي

الهلال يشق طريقه في «الكونفيدرالية» بمواجهة كاكامينغا الكيني بالدور التمهيدي
الأهلي بنغازي أمام إنيمبا النيجيري في افتتاح دوري أبطال أفريقيا

الأهلي بنغازي أمام إنيمبا النيجيري في افتتاح دوري أبطال أفريقيا
الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري الأبطال

الأهلي طرابلس يواجه نواذيبو بطل موريتانيا في تمهيدي دوري الأبطال
علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره

علاج جيني قيد التجربة يساعد طفلا في استعادة بصره
فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا

فيتنام تسعى لصدارة سوق المعادن النادرة بإنتاج مليوني طن سنويا
قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة

قبيل طرحها رسميا.. تعرف على مواصفات «سوبارو بي آر زي» الجديدة
مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
موجة حر جديدة تضرب اليونان مع استمرار حرائق الغابات
موجة حر جديدة تضرب اليونان مع استمرار حرائق الغابات
إعفاء تشين غانغ من منصبه وزيرا للخارجية في الصين
إعفاء تشين غانغ من منصبه وزيرا للخارجية في الصين
أوامر إخلاء في الفلبين قبل وصول إعصار دوكسوري
أوامر إخلاء في الفلبين قبل وصول إعصار دوكسوري
بوتين يستضيف قمة مع دول إفريقيا لإظهار «شراكة» نحو المستقبل
بوتين يستضيف قمة مع دول إفريقيا لإظهار «شراكة» نحو المستقبل
المفوضية الأوروبية تعلن دفع 1.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا
المفوضية الأوروبية تعلن دفع 1.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات منزل قائد «فاغنر»
رؤوس مقطوعة وسبائك ذهبية.. التليفزيون الروسي يعرض مقتنيات ......
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في القرم
إجلاء أكثر من ألفي شخص جراء حريق بميدان للتدريب العسكري في ......
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم المتحدة
باريس «تعترض» على تصريحات «مبالغ فيها» للجنة تابعة للأمم ......
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس
إردوغان: بوتين سيزور تركيا في أغسطس...
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله
العثور على كوكايين في البيت الأبيض.. وترامب يتهم بايدن ونجله...
المزيد
إخلاء سكان السواحل في الفلبين تحسبا لوصول إعصار «دوكسوري»
إخلاء سكان السواحل في الفلبين تحسبا لوصول إعصار «دوكسوري»...
دمار و34 قتيلا بحرائق عنيفة تكتسح شمال وشرق الجزائر
دمار و34 قتيلا بحرائق عنيفة تكتسح شمال وشرق الجزائر...
تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان
تحطم طائرة تابعة لفرق إطفاء الحرائق في اليونان...
المفوضية الأوروبية تعلن دفع 1.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا
المفوضية الأوروبية تعلن دفع 1.5 مليار يورو إضافية لأوكرانيا...
بوتين يستضيف قمة مع دول إفريقيا لإظهار «شراكة» نحو المستقبل
بوتين يستضيف قمة مع دول إفريقيا لإظهار «شراكة» نحو المستقبل...
المزيد