دمار و34 قتيلا بحرائق عنيفة تكتسح شمال وشرق الجزائر

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن دمرت عددا كبيرا من المنازل والمتاجر، ما زال رجال الإطفاء يكافحون، الثلاثاء، لإخماد الحرائق العنيفة التي ضربت شمال وشرق الجزائر، وتسببت في مقتل 34 شخصا على الأقل، بينهم عشرة جنود منذ الأحد.

وقال مسؤول الإعلام في الحماية المدنية، كريم بلحفسي، الثلاثاء: «حتى الثامنة والنصف صباح اليوم (07:30 ت غ)، لم يتبق سوى 15 حريقا من بين 97 حريقا جرى إعلانها، ومن بين تلك المستعرة حريقان في بجاية، الولاية الأكثر تضررا من الحرائق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن وزارة الداخلية ستنشر قريباً بياناً تعلن فيه إخماد كل الحرائق التي اندلعت في أكثر من 15 ولاية، ولا سيما البويرة وجيجل وبجاية، وهي مناطق تضررت بالفعل في العامين الماضيين بسبب حرائق خطيرة أودت بحياة ما يقرب من 130 شخصا.

النيران حاصرت الجنود الذين لقوا حتفهم

بينما قالت وزارة الدفاع إن الجنود العشرة الذين لقوا حتفهم جراء الحرائق حوصروا بالنيران في أثناء إجلائهم من بني كسيلة في منطقة بجاية، برفقة سكان القرى المجاورة. وبالإضافة إلى حصيلة القتلى، تحدث والي بجابة عن وجود إصابات لم يتم تحديد عددها، ولكن بعضها ناجم عن حروق خطيرة.

وقد استدعى الوضع إجلاء أكثر من 1500 شخص من بعض القرى، مع اقتراب الحرائق من منازلهم. كما دمرت النيران منتجعات ساحلية تعد مقاصد سياحية في الصيف. والقرى المتضررة، التي يقع الكثير منها في منطقة القبائل الجبلية، تحيط بها غابات كثيفة، وتتعرض لموجة حر شديد منذ أسابيع، سجلت 48 درجة مئوية الإثنين.

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وتسببت موجة الحر في جفاف الغطاء النباتي، وجعلته أكثر عرضة لاندلاع الحرائق التي اشتعلت بفعل الرياح العاتية، بحسب شهادات مختلفة نقلتها وسائل الإعلام المحلية. وفي تونس المجاورة، اندلعت في طبرقة الحدودية في الشمال الغربي حرائق خطيرة، الاثنين، في منطقة دمرتها النيران الأسبوع السابق.

وتمكن فريق تابع لـ«فرانس برس» من رصد أضرار كبيرة، وتابع تدخل مروحيات وقاذفات مياه. بينما نُقل أكثر من 300 من سكان قرية ملولة إلى مناطق أكثر أمانا عن طريق البحر، وغادر آخرون المنطقة برا.

في أغسطس 2022، أودت حرائق هائلة بحياة 37 شخصا في ولاية الطارف شمال شرق الجزائر. لكن صيف 2021 سجل أكبر حصيلة للقتلى خلال عقود، عندما لقي أكثر من 90 شخصا حتفهم بالحرائق التي دمرت الشمال، ولا سيما منطقة القبائل.

أرقام الطوارئ

أظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام محلية حقولاً وأراضي مشتعلة وسيارات متفحمة وواجهات متاجر محترقة. وروى شهود كيف اندلعت ألسنة اللهب فجأة. في حين بعث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الإثنين، بتعازيه إلى أهالي الضحايا.

وقالت السلطات إن أكثر من 8000 من عناصر الحماية المدنية و525 شاحنة من مختلف الأحجام تدخلت لمكافحة النيران، إلى جانب طائرات الإطفاء والمروحيات التي استؤجرت أخيرا، بالإضافة إلى قاذفة ذات قدرة عالية على إلقاء المياه على الحرائق.

ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى «تجنب المناطق المتضررة، واستخدام الأرقام المجانية المتاحة في الإبلاغ عن الحرائق». بينما أمر النائب العام في بجاية بفتح تحقيقات أولية، للوقوف على أسباب الحرائق وتحديد الفاعلين.

صيف حارق

كل صيف، يشهد شمال الجزائر وشرقها حرائق تكتسح الغابات والأراضي الزراعية، وهي ظاهرة تتفاقم من سنة إلى أخرى بتأثير تغير المناخ الذي يؤدي إلى الجفاف وموجات الحر. ولتجنب تكرار سيناريو 2021 و2022، عملت السلطات على تعبئة مواردها مع اقتراب فصل الصيف.

في نهاية أبريل، أمر الرئيس تبون بشراء ست طائرات قاذفة للماء متوسطة الحجم، وتقديم طلبات عروض للشركات الناشئة، لتوفير طائرات مسيّرة تستخدم في مراقبة الغطاء الحرجي.

ثم في مايو، أعلنت وزارة الداخلية اقتناء وشيك لطائرة قاذفة للماء، وتأجير ست طائرات أخرى من شركة أميركية جنوبية، مع فرقها الفنية، وطلب العروض، لشراء ست قاذفات للماء متوسطة الحجم. كما هيأت السلطات مواقع لهبوط المروحيات في عشر ولايات.

وقدمت الجزائر أيضا طلبية إلى روسيا، لشراء أربع طائرات قاذفة للماء، لكن تسليمها تأخر بسبب «تداعيات الأزمة في أوكرانيا».