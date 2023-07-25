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السفيرة البريطانية: ندعم جهود خلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 12:59 مساء
السفيرة البريطانية: ندعم جهود خلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا
السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال خلال لقائها مع حفتر، الإثنين 29 مايو 2023. (القيادة العامة)
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قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال، إن بلادها تدعم الجهود الرامية لخلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا.

ودعت هورندال في كلمتها باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، القادة الليبيين للاضطلاع بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي، مشددة على ضرورة الالتزام بالعملية السياسية وإجراء الانتخابات لتحقيق الاستقرار.

دعم أكثر من 40 مشروعًا في ليبيا
وجددت السفيرة البريطانية «دعم المملكة المتحدة الدائم للاستقرار والسلام في ليبيا»، مشددة على أهمية الجهود المشتركة لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

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وقالت هورندال، إن المملكة المتحدة، قدمت الدعم لأكثر من 40 مشروعًا في ليبيا؛ لحل النزاعات وتحقيق السلام، كما «تمكنا من إزالة أكثر من 8 آلاف لغم في جميع أنحاء ليبيا، 4500 منها كانت في بنغازي».

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