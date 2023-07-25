بلدية بنغازي تبحث إمدادها بمعدات جمع ونقل المخلفات الصلبة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقطورات، عمر محمد غريبة، مدى إمكانية توفير معدات وآليات جمع ونقل المُخلفات الصلبة لبلدية بنغازي، وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة لخدمات النظافة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، في بيان، إن الشركة الوطنية للمقطورات مختصة بصناعة الشاحنات الضاغطة والحاويات مختلفة الأحجام، لافتا إلى أن مناقشة هذا الملف تأتي في إطار الرغبة في دعم الشركة العامة لخدمات النظافة، وتوفير احتياجاتها.

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إلى ذلك، ناقش بوجواري مع رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، الطاهر محمد المشاي، التعاون في مجالات التدريب والتطوير، وذلك بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية مزدة، عبدالله مصباح ماكاري، وناصر أحمد المبروك عن إدارة المشروعات ببلدية مزدة.

من اجتماع رئيس بلدية بنغازي مع رئيس شركة المقطورات، 24 يوليو 2023. (بلدية بنغازي)