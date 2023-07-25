  • Alwasat News
Atwasat

بلدية بنغازي تبحث إمدادها بمعدات جمع ونقل المخلفات الصلبة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 25 يوليو 2023, 10:11 صباحا
بلدية بنغازي تبحث إمدادها بمعدات جمع ونقل المخلفات الصلبة
اجتماع رئيس بلدية بنغازي مع رئيس شركة المقطورات، 24 يوليو 2023. (بلدية بنغازي)
alwasat radio

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، مع رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقطورات، عمر محمد غريبة، مدى إمكانية توفير معدات وآليات جمع ونقل المُخلفات الصلبة لبلدية بنغازي، وذلك بالتنسيق مع الشركة العامة لخدمات النظافة.

وقال المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي، في بيان، إن الشركة الوطنية للمقطورات مختصة بصناعة الشاحنات الضاغطة والحاويات مختلفة الأحجام، لافتا إلى أن مناقشة هذا الملف تأتي في إطار الرغبة في دعم الشركة العامة لخدمات النظافة، وتوفير احتياجاتها.

بلدية بنغازي تحظر على شركات البنية التحتية الحفر دون رخصة
حفتر يصدر 3 توجيهات بشأن تنفيذ مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي
مجلس الأعمال الليبي - البريطاني يتطلع للتعاون الاقتصادي والتجاري مع بلدية بنغازي

إلى ذلك، ناقش بوجواري مع رئيس المجلس التسييري لبلدية مزدة، الطاهر محمد المشاي، التعاون في مجالات التدريب والتطوير، وذلك بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية مزدة، عبدالله مصباح ماكاري، وناصر أحمد المبروك عن إدارة المشروعات ببلدية مزدة.

من اجتماع رئيس بلدية بنغازي مع رئيس شركة المقطورات، 24 يوليو 2023. (بلدية بنغازي)
من اجتماع رئيس بلدية بنغازي مع رئيس شركة المقطورات، 24 يوليو 2023. (بلدية بنغازي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية

مواعيد مباريات الأهلي طرابلس في البطولة العربية
كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة

كين يهدي الصين أول لقب بسباق 100 متر صدراً في مونديال السباحة
كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان

كريستيانو رونالدو من رمز للثورة الانتقالية إلى سفير للكرة السعودية في اليابان
سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال

سيدات المغرب يسقطن بسداسية نظيفة أمام ألمانيا في المونديال
قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد

قوات الأمن العراقية تضبط مليون حبّة من الكبتاغون في بغداد
انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)

انطلاق فعاليات العرض الجوي المصري - الإماراتي في العلمين الجديدة (بالصور)
كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني

كاريكاتير خيري - انقسام عنيف يضرب الكيان الصهيوني
ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية

ليبيا تلتقي السعودية وبلغاريا في عالمية القدم المدرسية
كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم

كاريكاتير حليم - موجة حر تجتاح العالم
التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان

التعرق الشديد أثناء الليل يكشف الإصابة بالسرطان
«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع

«المركزي» يعلن آخر أرقام الاعتمادات المستندية في أسبوع
8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي

8 حالات اغتصاب كل ساعة في البرازيل العام الماضي
جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»

جيمي فوكس يطمئن جمهوره: «عدت من الجحيم»
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية

الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة

حرب السودان تدخل الـ«100 يوم» مع فشل محاولات الوساطة
الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي

الكلاب الشرسة تهدد بفشل صفقة انتقال فابينيو للاتحاد السعودي
عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة

عام من عمر مبابي يساوي 180 مليون يورو وريال مدريد يحاول التهرب من دفع الفاتورة
نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا

نتائج طيبة لبطل التجديف محمد بكرة في بطولة العالم ببلغاريا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
باتيلي: نحن بحاجة إلى حل سياسي شامل.. وبيئة آمنة لإجراء الانتخابات
باتيلي: نحن بحاجة إلى حل سياسي شامل.. وبيئة آمنة لإجراء ...
باتيلي: أزمة السودان أبطأت التقدم في إخراج المرتزقة من ليبيا
باتيلي: أزمة السودان أبطأت التقدم في إخراج المرتزقة من ليبيا
انطلاق جلسة مباشرة لـ«النواب»
انطلاق جلسة مباشرة لـ«النواب»
«النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم
«النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا
الأرصاد تعلن موعد تراجع موجة الحر في ليبيا...
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص بقوات القيادة العامة
الأمن الروسي ينشر صورة قائد «فاغنر» متنكرا بزي مشابه للخاص ......
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس
ضبط «تاكسي» بعد 72 ساعة من التبليغ عنه في طرابلس...
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون «فيزا» إلى 41 دولة
«هينلي آند بارتنرز»: جواز السفر الليبي يتيح لحامله السفر دون......
المزيد
المقريف: 62.50% نسبة النجاح في الثانوية العامة
المقريف: 62.50% نسبة النجاح في الثانوية العامة...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة الثانوية العامة
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة الثانوية العامة...
السفيرة البريطانية: ندعم جهود خلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا
السفيرة البريطانية: ندعم جهود خلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء ......
«النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ملاحظاتهم
«النواب» يناقش مخرجات «6+6».. وعقيلة يدعو الأعضاء إلى تقديم ......
انطلاق جلسة مباشرة لـ«النواب»
انطلاق جلسة مباشرة لـ«النواب»...
المزيد