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مجلس الأعمال الليبي - البريطاني يتطلع للتعاون الاقتصادي والتجاري مع بلدية بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 04:12 مساء
مجلس الأعمال الليبي - البريطاني يتطلع للتعاون الاقتصادي والتجاري مع بلدية بنغازي
لقاء بوجواري مع رئيس مجلس الأعمال الليبي - البريطاني بيتر ميليت، الأربعاء 14 يونيو 2023. (بلدية بنغازي)
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يتطلع مجلس التعاون الليبي - البريطاني، إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع بلدية بنغازي وتهيئة الظروف لعمل الشركات البريطانية في المدينة، بحسب ما أعلنه المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك».

واستقبل رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الأعمال الليبي - البريطاني السفير السابق بيتر ميليت والوفد المرافق له بمقر ديوان البلدية.

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وناقش بوجواري مع ميليت «سُبل وفرص التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وتحقيق التعاون والتنسيق المتواصل وتهيئة الظروف لعمل الشركات البريطانية في مدينة بنغازي» وفق المكتب الإعلامي للبلدية.

وحضر اللقاء أعضاء المجلس التسييري للبلدية إدريس غيث قدورة، والمهندس أحمد الطيرة، وعبدالباسط سليمان الجازوي، ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي عبدالمنعم السعيطي.

لقاء بوجواري مع رئيس مجلس الأعمال الليبي - البريطاني بيتر ميليت، الأربعاء 14 يونيو 2023. (بلدية بنغازي)
لقاء بوجواري مع رئيس مجلس الأعمال الليبي - البريطاني بيتر ميليت، الأربعاء 14 يونيو 2023. (بلدية بنغازي)
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