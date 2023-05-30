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السفيرة البريطانية: الصفقات الضيقة بين الأفراد ليست أساسا مستداما وشاملا لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 07:04 مساء
السفيرة البريطانية: الصفقات الضيقة بين الأفراد ليست أساسا مستداما وشاملا لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل ليبيا
السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال خلال لقائها مع حفتر، الإثنين 29 مايو 2023. (القيادة العامة)
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أكدت السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال «أن الصفقات الضيقة المبرمة بين الأفراد ليست أساسًا مستدامًا وشاملًا لاتخاذ قرارات بشأن مستقبل ليبيا»، مشددة «على ضرورة اضطلاع جميع قادة ليبيا بمسؤولياتهم تجاه الشعب الليبي والالتزام بعملية سياسية تحقق الانتخابات والاستقرار طويل الأمد لليبيا».

جاء ذلك في إحاطة صحفية تلقتها «بوابة الوسط» من السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، بشأن زيارة السفيرة كارولين هورندال إلى مدينة بنغازي وشرق ليبيا، لمدة يومين التقت خلالها «القادة السياسيين والاجتماعيين وشيوخ قبائل المنطقة والعسكريين، بمن فيهم عميد بلدية بنغازي والمشير خليفة حفتر».

إطار زيارة السفيرة البريطانية إلى شرق ليبيا
وأوضحت السفارة البريطانية أن «هذه الزيارة هي جزء من جهود المملكة المتحدة لتعزيز المشاركة مع الشركاء في جميع أنحاء ليبيا وتعزيز شراكة المملكة المتحدة في شرق البلاد».

- حفتر يستقبل السفيرة البريطانية لدى ليبيا

وأضافت أن السفيرة كارولين هورندال «استغلت الزيارة كفرصة للتركيز على الاقتصاد والنظر في سبل تعزيز الشراكات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وشرق ليبيا». وشددت على «أهمية التوزيع العادل للموارد في جميع أنحاء ليبيا لضمان استفادة المجتمعات في جميع أنحاء البلاد من موارد ليبيا الوفيرة».

شراكة بريطانيا مع بنغازي وشرق ليبيا
كما أكدت السفارة البريطانية أن «المملكة المتحدة تفتخر بشراكاتها مع بنغازي والمنطقة المحيطة بها»، مشيرة إلى أن المشاريع الممولة من قبل المملكة منذ العام 2019، «ساعدت في إزالة أكثر من 4500 طن من مخلفات الحرب في بنغازي، لدعم العودة الآمنة للعائلات إلى منازلهم وسبل عيشهم».

ولفتت السفارة إلى وجود «شراكة» مع هيئة إدارة المدينة التاريخية في بنغازي من خلال المجلس الثقافي البريطاني، «للمساعدة في الحفاظ على تراث بنغازي الغني والمواقع الثقافية القيمة بما في ذلك ميدان الشجرة وشارع عمر المختار».

كما تعمل السفارة البريطانية مع مركز رعاية الأطفال لدعم النساء في بنغازي برعاية الأطفال خلال ساعات العمل. ويدعم أحد المشاريع الممولة من المملكة المتحدة الحفاظ على المساحات الخضراء والمتنزهات في بنغازي لتوفير مساحات مفتوحة وآمنة لسكان المدينة، وفق السفارة.

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