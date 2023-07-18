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بلدية بنغازي تحظر على شركات البنية التحتية الحفر دون رخصة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 يوليو 2023, 02:40 مساء
بلدية بنغازي تحظر على شركات البنية التحتية الحفر دون رخصة
شعار بلدية بنغازي. (الإنترنت)
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حظرت بلدية بنغازي على الشركات العامة والخاصة المنفذة مشروعات في مجالات البنية التحتية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال حفر دون الحصول على رخصة، محذرة إياها باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أعمال الحفر المخالفة.

وحضت البلدية، في بيان، هذه الشركات على الحصول على رخصة أعمال الحفر من مكتب الرخص عبر التواصل مع اللجنة الفنية للحفريات في ديوان البلدية، الكائن بمنطقة بوعطني بالقرب من تقاطع طريق المطار مع الطريق الدائري الخامس.

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وأكدت أنها ستتخذ، بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، الإجراءات القانونية حيال أعمال الحفر المخالفة، وذلك حرصا على تجنب حدوث أضرار في شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات.

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