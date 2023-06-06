ممثلو 25 شركة تونسية في بنغازي لبحث المشاركة بمشاريع البنية التحتية

القاهرة - بوابة الوسط

التقى المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ممثلي 25 شركة تونسية برئاسة رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين عبدالحفيظ سكروفي، بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية المهندس أحمد الطيرة، ومدير إدارة المشروعات أسامة الكزة، وممثلين عن غرفة التجارة والصناعه والزراعة بنغازي.

والشركات التونسية متخصصه في البناء والتنمية والإعمار والمقاولات العامة والاستثمار العقاري والاستشارات الهندسية والأعمال المدنية والصناعات المكملة للمشروعات، حيث تناول اللقاء بحث أوجه تعزيز التعاون وفتح فرص العمل المشترك في مختلف مجالات البنية التحتية ومشاريع المرافق العامة، بحسب بيان نشرته صفحة المجلس البلدي على «فيسبوك».

- منتدى ليبي - تونسي تحت شعار «إعادة إعمار مدينة بنغازي»

وبدوره رئيس المجلس التسييري بالتعاون القائم بين المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، مبديًا استعداد البلدية للتعاون التام فيما يتعلق بتقديم البيانات والمعلومات والمساندة من أجل تحقيق تعاون فعال تكون له نتائج إيجابية في مختلف المجالات الخدمية.

وعقد منتدى ليبي - تونسي تحت شعار «إعادة إعمار مدينة بنغازي»، لمدة أربعة أيام متواصلة بتنظيم غرفة التجارة والصناعة وزراعة بنغازي، وبالتعاون مع المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبيين التونسيين.

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري يستقبل وفد الشركات التونسية، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (بلدية بنغازي)

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري يستقبل وفد الشركات التونسية، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (بلدية بنغازي)

رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري يستقبل وفد الشركات التونسية، الثلاثاء 6 يونيو 2023 (بلدية بنغازي)