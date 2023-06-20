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حفتر يصدر 3 توجيهات بشأن تنفيذ مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 04:27 مساء
حفتر يصدر 3 توجيهات بشأن تنفيذ مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي
الفريق الهندسي لشركة «ليد» اليونانية يطلع المشير حفتر على مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
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أصدر قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، ثلاثة توجيهات بشأن تنفيذ مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الذي جرى إطلاقه قبل أيام ويستهدف إعادة الإعمار والتأهيل لمناطق وسط المدينة.

جاءت توجيهات حفتر خلال استقباله، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بمقر القيادة العامة في الرجمة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري والفريق الهندسي الاستشاري لشركة «ليد» اليونانية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة إن الوفد الزائر قدم للمشير حفتر خلال اللقاء «شرحًا كاملًا لمخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي الحضارية»، مضيفًا أن حفتر أكد «للوفد الزائر أنه أصدر تعليماته لبلدية بنغازي منذ سنة 2019 بالبدء الفوري في اتخاذ كل الخطوات التي من شأنها إعادة إعمار وتطوير مدينة بنغازي».

توجيهات حفتر بشأن تنفيذ مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي
وأضاف مكتب الإعلام، أن حفتر «شدد على ضرورة تنفيذ المخطط وفقًا للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، ومعايير التنمية المستدامة لكي تصبح بنغازي واجهةً وعاصمةً اقتصادية وثقافية».

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وقال حفتر «إن اهتمامنا بهذا المشروع الاستراتيجي الحيوي يأتي في إطار التزامنا مع شهدائنا الذين ارتوت بدمائهم الطاهرة مدينة بنغازي من أجل تحريرها من الظلاميين، وكذلك يستحق أهالي وسكان مدينة بنغازي العريقة الأصيلة أن تصبح مركزًا اقتصاديًا وحضاريًا وثقافيًا متميزًا».

مشروع حاضرة بنغازي
وأُطلِق مشروع مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، في احتفالية جرت يوم السبت، حضرها عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس النواب وقيادات أمنية وعسكرية واجتماعية إلى جانب قناصل العموم المعتمدين في المدينة.

وقالت بلدية بنغازي، إنه من المقرر إقامة مشروعات البنية التحتية وفق المعايير والمواصفات الفنية المعتمدة، وتهذيب العشوائيات السكنية، بحيث تصبح أحياء سكنية تتوافر فيها الخدمات جميعها بمختلف مجالات البنية التحتية، من شبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء والطرق والنقل العام والبحيرات والقنوات المائية والمرافق الخدمية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والخدمية المختلفة، واعتماد المعايير التخطيطية والمواصفات الفنية في مختلف الأحياء السكنية والشوارع والمرافق العامة في مدينة بنغازي.

الفريق الهندسي لشركة «ليد» اليونانية يطلع المشير حفتر على مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
الفريق الهندسي لشركة «ليد» اليونانية يطلع المشير حفتر على مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
الفريق الهندسي لشركة «ليد» اليونانية يطلع المشير حفتر على مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
الفريق الهندسي لشركة «ليد» اليونانية يطلع المشير حفتر على مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
الفريق الهندسي لشركة «ليد» اليونانية يطلع المشير حفتر على مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
الفريق الهندسي لشركة «ليد» اليونانية يطلع المشير حفتر على مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
مخطط توسعة وتطوير مدينة بنغازي، الثلاثاء 20 يونيو 2023. (القيادة العامة)
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