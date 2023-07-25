لجنة «6+6»: نرفض «إملاءات» البعثة الأممية ونطالبها بدعم خارطة الطريق

القاهرة - بوابة الوسط

قالت اللجنة المشتركة «6+6» المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات العامة، إنها ترفض محاولة بعثة الأمم المحدة فرض الإملاءات في الشأن الليبي، متهمة المبعوث عبدالله باتيلي بمحاولة تغليب ودعم طرف على آخر، داعية إياها في الوقت نفسه إلى دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين ودعم توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة.

وأوضحت اللجنة، في بيان، أن كتاب البعثة الأممية بشأن القوانين الانتخابية التي أعدتها اللجنة، يتضمنت مطالبات حملت صيغة الواجب والمطلوب وحملت الاشتراط للدعم مقابل الأخذ بما ورد.

لجنة «6+6»: حالة تخبط سائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا

وأعربت اللجنة المشتركة عن «قلقها العميق إزاء حالة التخبط السائد بعمل البعثة الأممية في ليبيا»، لافتة إلى أن أعمالها «سادتها أجواء سياسية توافقية، في إطار القانون والدستور، وكان عملاً ليبياً خالصاً وملبياً لطموحات الشعب الليبي في الوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية تنهي حالة التشتت والانقسام السياسي لمؤسسات وهياكل الدولة الواحدة».

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وفيما اعتبرت مضمون كتاب البعثة ناسفة للتعديل الدستوري وللقوانين الانتخابية، أشارت إلى عدم ارتياحها للمواقف السياسية لرئيس البعثة الأممية إزاء أطراف الصراع السياسي القائمة حالياً، و«محاولة تغليب ودعم طرف على آخر، مما أسهم في تعميق حالة الانقسام السياسي وتدهور الوضع الأمني واستمرار حالة الفساد وعرقلة الوصول إلى دولة المؤسسات والقانون».

لجنة «6+6»: باتيلي لم يُحاول التواصل مع اللجنة

وقالت اللجنة إن «باتيلي لم يُحاول التواصل مع اللجنة للاستماع للمبررات والتصورات والمقاربات التي اعتمدتها لحل مختلف النقاط الخلافية»، متابعة: «يبدو واضحاً أيضاً عدم استماعه لمستشاره لشؤون الانتخابات، والذي تابع عمل اللجنة، واجتمعت معه اللجنة بعد عودتها، واتفقت معه حول بعض النقاط التي أبداها عن مشروعات القوانين».

كما اعتبرت كتاب البعثة «وثيقة أممية تضمنت تعليمات وإملاءات تصر البعثة على تضمينها في مشروعات القوانين الانتخابية وتعبر عن إرادة البعثة ومن خلفها ولا تعبر عن إرادة الليبيين»، كما اعتبرتها «ضمنت مزايدات غير مبررة في الحقوق الأساسية وحقوق المرأة، والتي لم تحتو أي مادة بالقوانين عن أي شيء من شأنه أن يحد أو يقلل من فرص ترشح المرأة لكل المناصب وبأي عدم وفي كل الأماكن».

لجنة «6+6»: تطالب البعثة الأممية بـ«التوقف عن محاولة فرض الإملاءات»

وطالبت اللجنة البعثة الأممية بـ«التوقف عن محاولة فرض الإملاءات في الشأن الليبي»، بالإضافة إلى «دعم خارطة الطريق المعروضة على المجلسين، ودعم المضي قدماً في خطوات توحيد المؤسسات عبر تشكيل حكومة موحدة، ودعم الإعداد للانتخابات»، و«دعم إصدار القوانين بأسرع وقت ودون اشتراط لتنفيذ ما تطالب به البعثة بالخصوص».

وفي النهاية خاطبت اللجنة المشتركة «كل القوى الوطنية وكافة السلطات المحلية والهيئات والمؤسسات الدولية إلى احترام نتائج عمل اللجنة، ودعم المضي قدماً في مسار الانتخابات لتصل ليبيا إلى الاستقرار المنشود».

يذكر أن عبد اللهِ باتيلي قال عقب لقائه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بالتعامل مع جميع الجهات الفاعلة لتسهيل التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك توحيد الإدارة بما يمكن ليبيا من إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.