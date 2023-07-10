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عقيلة يبحث مع سفير فرنسا مخرجات «6+6» وتشكيل حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 10 يوليو 2023, 08:17 مساء
عقيلة يبحث مع سفير فرنسا مخرجات «6+6» وتشكيل حكومة موحدة
لقاء عقيلة صالح مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بديوان المجلس في مدينة بنغازي. (مجلس النواب)
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بحث رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، اليوم الإثنين، مخرجات اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6» وتشكيل حكومة موحدة تتولى الإشراف على إجراء الانتخابات.

وتناول لقاء عقيلة والسفير الفرنسي الذي عقد بمقر مجلس النواب في بنغازي، بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما المجهودات المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية «6+6»، وتشكيل حكومة موحدة في البلاد مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات وفقاً لإرادة الشعب الليبي، وفق المركزي الإعلامي لرئيس مجلس النواب.

- بعد المشادة.. تعليق جلسة مجلس النواب إلى غدٍ الثلاثاء

وغرد السفير الفرنسي مصطفى مهراج عبر حسابه على «تويتر» قائلا، إنه تبادل خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة بنغازي الآراء حول مستجدات الملف السياسي بما في ذلك آلية توزيع الموارد والإجراءات المطلوبة لخلق مناخ ملائم لانتخابات عادلة وشفافة في ليبيا.

تعليق جلسة مجلس النواب إلى الغد
وعلق مجلس النواب جلسته إلى غدٍ الثلاثاء، بعدما قطع المجلس جلسته في وقت سابق، اليوم الإثنين، بعد مشادات بين أعضائه بسبب بيان لعدد من النواب يطالبون فيه بإلغاء جلسة الـ26 من يونيو وما نتج عنها من قرارات.

ونشبت المشادة بين الأعضاء خلال تلاوة رئيس المجلس عقيلة صالح، البيان. وكان من المقرر أن تناقش الجلسة مقترح اللجنة المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية.

لقاء عقيلة صالح مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بديوان المجلس في مدينة بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بديوان المجلس في مدينة بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بديوان المجلس في مدينة بنغازي. (مجلس النواب)
لقاء عقيلة صالح مع سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بديوان المجلس في مدينة بنغازي. (مجلس النواب)
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