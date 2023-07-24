الليلة في «وسط الخبر».. هل تنهي خلافات المحكمة العليا وحدة القضاء الليبي؟

القاهرة - بوابة الوسط

يناقش برنامج «وسط الخبر» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الإثنين، ردود فعل هيئات قضائية على الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2023، الذي أعطى اختصاص هذه الطعون للمحكمة الدستورية العليا.

وأعلن أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي وسرت وسبها رفضهم الحكم، ودعمهم المجلس الأعلى للقضاء، لافتين إلى أنه «الجسم الشرعي للهيئات القضائية في البلاد، والمخول بإدارتها والإشراف عليها»، بحسب تعبيرهم، معبرين عن تمسكهم بالمحافظة على السلطة القضائية ووحدتها، وعدم انقسامها، واستقلالها عن غيرها من السلطات، ومطالبين مجلس النواب الليبي بإنشاء محكمة تنازع، لتفصل في حالات التنازع السلبي والإيجابي بين المحاكم.

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من جهته، رفض المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله، مقررا «إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاص»، ومعلنا مخاطبته مجلس النواب، لإصدار قانون بإنشائها.

وبينما تهدد هذه الخلافات وحدة القضاء الليبي، يفتح البرنامج نقاشا حول هذا الملف مع كل عدد من المختصين والخبراء المعنيين بالشأن القانوني والقضائي.

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