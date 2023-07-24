وقفة في بنغازي لرفض حكم الدائرة الدستورية بشأن المجلس الأعلى للقضاء

القاهرة - بوابة الوسط

نظم أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية للإعلان عن رفضهم الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، معتبرينه «في حكم المعدوم لصدوره من جهة غير مختصة»، وذلك بعد صدور القانون رقم 5 لسنة 2023 الذي أعطى اختصاص هذه الطعون للمحكمة الدستورية العليا، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

إنشاء محكمة تفصل في حالات التنازع

وأكد المشاركون في الوقفة، في بيان، تمسكهم بالمحافظة على السلطة القضائية وعلى وحدتها وعدم انقسامها واستقلالها عن غيرها من السلطات، مطالبين مجلس النواب الليبي بإنشاء محكمة تنازع تفصل في حالات التنازع السلبي والايجابي بين المحاكم، والنائب العام بالتحقيق مع كل من يتطاول على الجهاز القضائي تطبيقا لمبدأ استقلالية القضاء.

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وأكدوا أعضاء وموظفو الهيئات القضائية بدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي في البيان، على أن المجلس الأعلى للقضاء الحالي «هو الجسم الشرعي للهيئات القضائية في البلاد والمخول بإداراتها والإشراف عليها»، بحسب تعبيرهم.

بطلان تشكيل المجلس الأعلى للقضاء

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس الأحد، ببطلان الفقرة الأولى المتعلقة بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء من المادة الأولى من القانون رقم (11) بشأن تعديل قانون نظام القضاء رقم (6) لسنة 2006، بموجب الطعن الدستوري رقم (69/5 ق).

لكن المجلس الأعلى للقضاء، رفض الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله، مقررا «إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاص»، وأعلن مخاطبته لمجلس النواب لإصدار قانون بإنشائها.