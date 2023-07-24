«عمومية» المحكمة العليا بعد حكم الدستورية: نتمسك بعدم الخوض في المسائل السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، اليوم الإثنين، تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وعدم تعدي حدود ولايتها القضائية، والنأي بنفسها عن الخوض في الشأن السياسي، وذلك بعد يومٍ واحدٍ من رفض المجلس الأعلى للقضاء الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله.

وقالت الجمعية العمومية في بيان: «نهوضاً من المحكمة العليا، باعتبارها على قمة الهرم القضائي في ليبيا، بدورها المناط بها في إرساء عدل الله فى أرضه وبين عباده في هذه البلاد، تباشر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الرقابة القضائية على دستورية القوانين بما يحقق خضوع جميع سلطات الدولة لأحكام القانون، ويحول دون تجاوز أي سلطة من سلطات الدولة لصلاحياتها المحددة وفقاً للدستور».

عمومية المحكمة العليا: نؤكد تمسكنا بالفصل بين السلطات

وأضاف البيان إن «الجمعية العمومية بها، تؤكد تمسكها بمبدأ الفصل بين السلطات وبألا تتعدى حدود ولايتها القضائية المنصوص عليها في قانونها وغيره من التشريعات النافذة، وبأن تنأى بنفسها عن الخوض في المسائل المتعلقة بالشأن السياسي؛ وذلك حفاظاً على حيادها ومصلحة الوطن».

الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تقضي بعدم دستورية تكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

ويوم الأحد رفض المجلس الأعلى للقضاء، الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله، مقررا «إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاص»، وأعلن مخاطبته لمجلس النواب لإصدار قانون بإنشائها.

وقرر المجلس مخاطبة مجلس النواب بإصدار قانون لمعالجة هذا التنازع في الاختصاص بإنشاء محاكمة تنازع الاختصاص، وإرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع المشار إليها».