المجلس الأعلى للقضاء يرفض حكم الدائرة الدستورية ويطلب إنشاء محكمة تنازع الاختصاص

القاهرة - بوابة الوسط

رفض المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بشأن عدم دستورية تشكيله، مقررا «إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة تنازع الاختصاص» التي أعلن مخاطبته لمجلس النواب لإصدار قانون بإنشائها.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بشأن الحكم الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بالطعن رقم (5/ 69ق) بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم (11) لسنة 2021 بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء، الخاصة بتكليف رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

ملاحظات المجلس الأعلى للقضاء

وقال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع مجريات الحكم في «الطعن رقم 5/ 69ق»، وسجل «بعض ما اكتنف مجريات الفصل فيه من عوار» والتي من بينها «انتفاء ولاية مصدره طبقًا للقانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا» الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.

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وذكر المجلس الأعلى للقضاء في بيانه بأن «مجلس النواب ما برح يخاطب المجلس الأعلى للقضاء بالعمل بأحكامه (القانون رقم 5 بشأن المحكمة الدستورية) والالتفات عن أي مخرجات أخرى تتعلق بالفصل بالطعون الدستورية ومن بينها موضوع هذا البيان».

كما سجل المجلس الأعلى للقضاء «عوار الإجراءات التي صاحبت هذا الطعن (في القانون رقم 11 لسنة 2021) بالذات من انتقائه دون غيره من الطعون إلى الإخلال بحق الدفاع بعدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته للاستعداد لتحضير دفاعها وتقديم مستنداتها وغير ذلك»، محذرًا من النتائج التي قد تترتب عن هذا الحكم «والتي أقلها انقسام الجهاز القضائي».