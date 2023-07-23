الدبيبة وقيس سعيد يشددان على توحيد الموقف بشأن التعامل مع الاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة والرئيس التونسي قيس سعيد «على توحيد الموقف بشأن التعامل مع الاتحاد الأوروبي وكافة الأطراف الدولية ذات الاهتمام المشترك»، وفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

والتقى الدبيبة والرئيس قيس سعيد في روما، اليوم الأحد، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي جرى بحضور عدد من قادة الدول والحكومات والمعنية بقضية الهجرة والتنمية.

تأمين الحدود المشتركة بين ليبيا وتونس

وقالت حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الدبيبة بحث مع الرئيس التونسي، ملف الهجرة غير النظامية، وسبل توحيد الجهود في مواجهة تدفقات المهاجرين، مشيرة إلى اتفاقهما على ضرورة تسريع عقد اجتماع يضم وزيري الداخلية في البلدين بهدف تنسيق جهود تأمين المناطق الحدودية المشتركة.

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وأضافت أن الدبيبة تطرق خلال لقائه مع الرئيس قيس سعيد، إلى ملف حركة المواطنين عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية، وأهمية تنسيق الجهود ووضع الآليات لتسهيل حركة المواطنين بين البلدين بالتوازي مع جهود الحكومة في تطوير وتجهيز المنفذ بمعدات حديثة تضمن سرعة الإجراءات.

تطوير العلاقات بين ليبيا وتونس

من جانبها، قالت الرئاسة التونسية في بيان، إن لقاء سعيد والدبيبة «تطرق مطولًا إلى جملة من المواضيع المتصلة بعلاقات الأخوة والتعاون الراسخة في التاريخ القائمة بين تونس وليبيا في شتى المجالات وسبل تطويرها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين وتسوية بعض الملفات العالقة».

وأضافت الرئاسة التونسية، أن الجانبين ناقشا كذلك «ضرورة مزيد تعزيز آليات وفرص التنسيق والتشاور على مختلف المستويات من أجل رفع التحديات المشتركة ومعالجة القضايا المطروحة على البلدين ومن بينها ظاهرة الهجرة غير النظامية والمتاجرة بالبشر وتداعياتها السلبية لا فقط على البلدين بل كذلك على المنطقة وعلى العالم بأسره».

والتقى الدبيبة في وقت سابق، أيضًا كل من رئيس الإمارات محمد بن زايد وكذلك رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، وذلك على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي دعت إليه الحكومة الإيطالية.

لقاء الدبيبة مع رئيس تونس قيس سعيد في روما، الأحد 23 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)