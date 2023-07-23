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الدبيبة ورئيس وزراء مالطا يبحثان قضايا الهجرة وتعزيز التعاون الثنائي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 23 يوليو 2023, 08:50 مساء
الدبيبة ورئيس وزراء مالطا يبحثان قضايا الهجرة وتعزيز التعاون الثنائي
لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في روما، الأحد 23 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مباحثات مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، حول قضايا الهجرة وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وناقش الدبيبة وأبيلا خلال لقائهما، الذي جرى اليوم الأحد في روما على هامش المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، سبل التنسيق بين البلدين فيما يخص قضايا الهجرة والملفات المشتركة، وفق ما نشرته حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وأكد الجانبان خلال اللقاء رغبتهما في التعاون والاستثمار فيما يخص ملف الطاقة المتجددة ومشروعات الطاقة الشمسية.

ومثل الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ليبيا في المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية الذي عُقِد في روما برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وبحضور رئيس الإمارات محمد بن زايد، ورئيس موريتانيا محمد ولد الغزواني، ورئيس وزراء مالطا جورج أبيلا، ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان وآخرين.

لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في روما، الأحد 23 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا في روما، الأحد 23 يوليو 2023. (حكومة الوحدة الوطنية)
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