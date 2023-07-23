الدبيبة من روما: نطلب دعما دوليا.. ولا اقتراحات حول توطين المهاجرين في دول المعبر

القاهرة - بوابة الوسط

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد قبيل انعقاد أعمال المؤتمر الدولي حول الهجرة والتنمية، بـ«حق ليبيا في الدعم الدولي في هذا الملف أمنيا وسياسيا وماديا»، مؤكدا أن «رؤية ليبيا لا تتضمن أي اقتراحات حول توطين المهاجرين غير النظاميين في مناطق العبور».



ودعا الدبيبة، في تصريحات قبل انطلاق المؤتمر، إلى «إقامة شراكة متوازنة مع مفوضية الاتحاد الأوروبي».

انطلاق مؤتمر الهجرة في روما

انطلقت، منذ قليل، أعمال المؤتمر الدولي حول التنمية والهجرة الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما، وتشارك فيه ليبيا. وبث تسجيل مصور استقبال رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قادة 20 دولة متوسطية وعربية وأوروبية وأفريقية، و16 رئيس دولة وحكومة، من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي والدبيبة، وعشر منظمات دولية.

وأشارت رئيسة الوزراء الإيطالية إلى أن بلادها تقترح من خلال المؤتمر «نموذجا تعاونيا مع الدول التي تشترك في البحر الأبيض المتوسط»، مؤكدة الحاجة إلى «تغيير النهج»، للتحكم في ظاهرة الهجرة، وفق تصريح نقلته وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا).