النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في باب بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط

تولت نيابة باب بن غشير الجزئية، اليوم السبت، بحث واقعة حريق أتى على مكتبين مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص المحكمة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وقال المكتب، إن المحقق عاين الأشياء، وسجل مبلغ الأضرار المادية الناجمة، واستعان بأهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، ثم أجرى استجواب القائمين على إدارة العمل، لاستجلاء مدى الأضرار المتعدية إلى الأوراق القضائية.

فقد أوراق قضائية

وأشار البيان إلى فقد أوراق قضائية جراء الحريق تبين أنها «أدخلت في الدورة الإلكترونية على قاعدة منظومة عمل النيابة العامة، ولها نسخة رقمية تضاهي أصلها»، موضحا أن النائب العام وجه باتباع القواعد الإجرائية المرسومة حال فقد الأوراق، وإدخالها في دورة العمل خلال المواعيد المقررة.

وحث النائب العام كذلك الإطار القضائي على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود التي تتغيَّا أرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها، وحض على التواصل مع النيابة العامة للإسراع في سلوك ما انتهجته والانضمام إلى مشروع التحول الرقمي ليشمل منظومة العدالة جميعها.

السيطرة على حريق بمجمع المحاكم طرابلس

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة السلامة الوطنية السيطرة على حريق اندلع بأحد أدوار مجمع المحاكم طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن فرق الإطفاء بقسم السلامة الوطنية طرابلس سيطرت على الحريق، واكتفت بالتأكيد على عدم وقوع أضرار بشرية، دون أن تذكر مزيد التفاصيل حول الحريق وأضراره.