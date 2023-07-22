  • Alwasat News
Atwasat

النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في باب بن غشير

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 09:54 مساء
النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في باب بن غشير
شعار مكتب النائب العام، (أرشيفية: صفحة مكتب النائب العام على فيسبوك)
alwasat radio

تولت نيابة باب بن غشير الجزئية، اليوم السبت، بحث واقعة حريق أتى على مكتبين مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص المحكمة، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.

وقال المكتب، إن المحقق عاين الأشياء، وسجل مبلغ الأضرار المادية الناجمة، واستعان بأهل الخبرة لغرض تعيين سبب نشوء الحريق، ثم أجرى استجواب القائمين على إدارة العمل، لاستجلاء مدى الأضرار المتعدية إلى الأوراق القضائية.

فقد أوراق قضائية
وأشار البيان إلى فقد أوراق قضائية جراء الحريق تبين أنها «أدخلت في الدورة الإلكترونية على قاعدة منظومة عمل النيابة العامة، ولها نسخة رقمية تضاهي أصلها»، موضحا أن النائب العام وجه باتباع القواعد الإجرائية المرسومة حال فقد الأوراق، وإدخالها في دورة العمل خلال المواعيد المقررة.

وحث النائب العام كذلك الإطار القضائي على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود التي تتغيَّا أرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أية واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها، وحض على التواصل مع النيابة العامة للإسراع في سلوك ما انتهجته والانضمام إلى مشروع التحول الرقمي ليشمل منظومة العدالة جميعها.

السيطرة على حريق بمجمع المحاكم طرابلس
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة السلامة الوطنية السيطرة على حريق اندلع بأحد أدوار مجمع المحاكم طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب، إن فرق الإطفاء بقسم السلامة الوطنية طرابلس سيطرت على الحريق، واكتفت بالتأكيد على عدم وقوع أضرار بشرية، دون أن تذكر مزيد التفاصيل حول الحريق وأضراره.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية

إلغاء مباراة برشلونة ويوفنتوس الودية بسبب عدوى فيروسية
الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي

الهلال السعودي ينافس ريال مدريد على ضم مبابي
إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»

إدانه أممية لـ«الاحتجاز الجماعي التعسفي» لأطفال سورية بسبب صلاتهم بـ«داعش»
«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة

«انفستنغ»: دولة عربية تكنز الذهب بعد توقفها عن شرائه لفترة
حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود

حديقة فينيكس الأميركية تواجة قيظ الصيف بحمام بارد للبوم ومثلجات للقرود
درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة

درجة الحرارة تتخطي الـ40 في اليونان وموجة الحر تتوسع في الولايات المتحدة
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في ليبيا

معهد أمني: العقوبات وحدها لا تكفي لمكافحة تجارة المخدرات وتهريب الوقود والبشر في...
زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع

زيلينسكي: جسر القرم هدف عسكري مشروع
أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»

أبحاث جديدة تسعى لفك لغز «كوفيد طويل الأمد»
بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان (صور)

بعثة الأهلي طرابلس تطير للسعودية استعدادا للبطولة العربية على كأس الملك سلمان ...
شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا

شاهد.. ميسي يستعيد إكسير برشلونة مع إنتر ميامي في أول ظهور بأميركا
تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024

تعديلات جديدة لـ«شيفروليه ترافيرسا» 2024
باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات من الجدل

باريس سان جيرمان يخرج عن صمته قبل 31 يوليو ويعلن نية الانفصال عن مبابي بعد سنوات...
بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج

بالفيديو.. نصائح على الهواء من والدة مذيع في يومه الأول بالبرنامج
محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024

محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 مايو 2024
كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد

كاريكاتير خيري - حرية الرأي في السويد
قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية

قلق من تبعاتها.. أداة من «غوغل» تعمل بالذكاء الصناعي لكتابة النصوص الإخبارية
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
هيئة السلامة: السيطرة على حريق بمجمع المحاكم طرابلس
هيئة السلامة: السيطرة على حريق بمجمع المحاكم طرابلس
التومي يكلف لجنة لحصر أضرار خط النهر الصناعي بين أجدابيا وبنغازي
التومي يكلف لجنة لحصر أضرار خط النهر الصناعي بين أجدابيا وبنغازي
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
بمشاركة ليبيا.. مؤتمر دولي حول الهجرة في إيطاليا الأحد
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب فدية
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب فدية
إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري يتحدث عن «حلول تلفيقية» للأزمة
إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي
«التعليم»: 53.88% نسبة النجاح في شهادة التعليم الأساسي...
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا
صور أقمار صناعية تظهر كيفية استهداف قوات «فاغنر» في ليبيا...
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة العامة لشؤون الحج؟ (فيديو)
«حجاج ليبيون ناموا في الممرات والشوارع»... كيف ردت الهيئة ......
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين
الدبيبة: نعتزم فتح الباب لتعيينات جديدة في صفوف المعلمين...
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي
«التعليم» تخصص رابطا لنتيجة شهادة التعليم الأساسي...
المزيد
شاهد في «هذا المساء».. هانيبال: ضحية حسابات سياسية وبؤس العدالة
شاهد في «هذا المساء».. هانيبال: ضحية حسابات سياسية وبؤس ......
رجال هيئة السلامة ينتصرون في معركتهم ضد 5 حرائق خلال 48 ساعة
رجال هيئة السلامة ينتصرون في معركتهم ضد 5 حرائق خلال 48 ساعة...
النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في باب بن غشير
النيابة العامة تحقق في حريق مكتبين مخصصين لوثائق قضائية في ......
إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري يتحدث عن «حلول تلفيقية» للأزمة
إيطاليا تخصص 8.5 ملايين يورو لليبيا لمكافحة الهجرة.. والمشري......
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب فدية
جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب ......
المزيد