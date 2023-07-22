جهاز دعم مديريات الأمن: ضبط أجنبي بتهمة احتجاز مواطنين لطلب فدية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق، اليوم السبت، ضبط شخص أجنبي الجنسية متهم باحتجاز مواطنين وطلب فدية من ذويهم.

ووردت معلومات إلى الجهاز تفيد بقيام رجل وامرأة باستدراج ضحايا بدعوى توفير عمل لهم ثم احتجازهم وطلب فدية من ذويهم، وفق بيان صادر عن الجهاز.

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وجرى القبض على المتهم الذي اعترف خلال التحقيقات بما نسب إليه فيما لا يزال البحث جاريا عن شريكته. واتخذت بحق المتهم الإجراءات القانونية وأُحيل إلى النيابة العامة، حسب البيان.