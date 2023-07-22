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لليوم السادس.. تواصل التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 يوليو 2023, 05:55 مساء
لليوم السادس.. تواصل التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، تواصل التدريبات البحرية المشتركة الليبية المالطية «دولفين 1» لليوم السادس في المياه الإقليمية المالطية.

ويشارك في التدريبات الزروقين «وادي غان» و«وادي كعام» التابعين للإدارة العامة لأمن السواحل، وتأتي مشاركتهما في إطار التعاون الأمني المشترك بين البلدين لمكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة الداخلية.

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ووصل الزورقان الليبيان وطاقمهما إلى ميناء مالطا، الثلاثاء الماضي، تمهيدا لمشاركتهما في التدريبات البحرية المشتركة.

تدريب عناصر من أطقم إدارة أمن السواحل في مالطا
وفي مايو الماضي، انطلقت في العاصمة المالطية فاليتا، فعاليات دورة تدريبية تنشيطية لمسؤولي الزوارق البحرية، وغرفة العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل الليبي، مستهدفة عشرة عناصر من أطقم الإدارة.

وهدفت الدورة التدريبية التي استمرت لمدة أسبوع، إلى رفع وتطوير قدرات منتسبي أطقم الزوارق البحرية وغرفة العمليات البحرية المشتركة في عديد المجالات البحرية، حسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
من فعاليات التدريبات البحرية الليبية المالطية المشتركة «دولفين 1»، 22 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)
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