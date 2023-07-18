زورقان بحريان يصلان مالطا للمشاركة في تدريبات «دولفين 1»

القاهرة - بوابة الوسط

وصل إلى ميناء مالطا، زورقان بحريان تابعان للإدارة العامة لأمن السواحل وطاقمهما المشغلين، وفق ما أعلنت، اليوم الثلاثاء، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن الزورقين يشاركان في التمارين البحرية المشتركة «دولفين 1» المزمع تنفيذها هذا الأسبوع في المياه الإقليمية المالطية بحضور وزيري داخلية البلدين.

وفي مايو الماضي، انطلقت في العاصمة المالطية فاليتا، فعاليات الدورة التدريبية التنشيطية لمسؤولي الزوارق البحرية، وغرفة العمليات البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل الليبي، والتي تستهدف عشرة عناصر من أطقم الإدارة.

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وهدفت الدورة التدريبية التي تستمر لمدة أسبوع، إلى رفع وتطوير قدرات منتسبي أطقم الزوارق البحرية وغرفة العمليات البحرية المشتركة في عديد المجالات البحرية، حسب ما نشرته منصة «حكومتنا» عبر صفحتها على «فيسبوك».

تمارين بحرية مشتركة بين ليبيا ومالطا في يوليو

وأوضحت منصة «حكومتنا» أن هذا التعاون الليبي المالطي في مجال إدارة العمليات البحرية، يأتي تمهيدا لتنفيذ التمارين البحرية المشتركة المتفق عليها بين وزارة الداخلية الليبية ونظيرتها المالطية «دولفين1» خلال شهر يوليو.

وقالت المنصة إن الفريق المشارك في التدريب يضم عشرة من الأطقم التابعة لإدارة أمن السواحل، بمشاركة زورقين بحريين، مبينة أنه يشمل التدرب على الإنقاذ والبحث بالطيران العمودي، ومكافحة التلوث والحرائق، واقتحام السفن ومكافحة الجريمة المنظمة.

من وصول زورقين بحريان إلى ميناء مالطا، 17 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

من وصول زورقين بحريان إلى ميناء مالطا، 17 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

من وصول زورقين بحريان إلى ميناء مالطا، 17 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)

من وصول زورقين بحريان إلى ميناء مالطا، 17 يوليو 2023. (وزارة الداخلية)