الدبيبة يبحث مع وزير خارجية مالطا التعاون في مكافحة الهجرة ودعم الطاقة البديلة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع وزير الخارجية المالطي إيان بورج تعزيز التعاون بين الدولتين في جميع المجالات، خصوصا مكافحة الهجرة غير المشروعة، ودعم جهود اللجان المشتركة في مجال الطاقة البديلة.

جاء ذلك خلال لقاء بينهما في ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومدير إدارة الشؤون الخارجية في مجلس الوزراء، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- المنقوش تبحث مع نظيرها المالطي التعاون في الاستثمار والطاقة والهجرة

وأكد بورج دعم بلاده الجهود المبذولة في سبيل إجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة، وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيدا بالاستقرار الذي تشهده ليبيا.