القبض على مطلوب لدى مركز شرطة صرمان

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الجمعة، القبض على شخص مطلوب لدى مركز شرطة صرمان على خلفية إتهامه بأحد وقائع الخطف في نطاق دائرة المركز.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى اتخاذ الإجراءات تمهيد المتهم لتسليمه لجهة الاختصاص.

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