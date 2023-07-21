القبض على مطلوب لدى مركز شرطة صرمان...

أعلنت مديرية أمن صبراتة، اليوم الجمعة، القبض على شخص مطلوب لدى مركز شرطة صرمان على خلفية إتهامه بأحد وقائع الخطف في نطاق دائرة المركز.
وأشارت المديرية، في بيان، إلى اتخاذ الإجراءات تمهيد المتهم لتسليمه لجهة الاختصاص.
البحث الجنائي: ضبط أحد أكبر تجار المخدرات في أجدابيا
«مرور طرابلس» يضبط سيارة مسروقة من بنغازي منذ 2013
ضبط مطلوب في العجيلات
من جهة أخرى، أعلنت المديرية القبض على شخص من خارج المدينة مطلوب لدى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن العجيلات، منوهة إلى «ضبط شخصين برفقته متلبسين بحيازة سلا ناري نوع (مقرون) وهما في حالة تعاطي للحبوب المخدرة»، واتخذت الإجراءات وأودعوا بالحجز.
تعليقات