السفارة البريطانية تحتفل بإطلاق تقرير النضج السيبراني في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

نظمت السفارة البريطانية في طرابلس، اليوم الخميس، حفل استقبال بمناسبة إطلاق تقرير «النضج السيبراني» في ليبيا، وهو بحث أعده خبراء من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وخبراء سيبرانيون من ليبيا، يهدف إلى المساعدة في تحسين قدرات ليبيا السيبرانية.

التعاون بين ليبيا وبريطانيا في مجال الأمن السيبراني

وأكدت السفارة البريطانية في طرابلس، في إحاطة إعلامية أرسلتها إلى «بوابة الوسط» أن الأمن السيبراني ضروري للتنمية والنمو حول العالم، ولهذا السبب تفتخر المملكة المتحدة بالإعلان عن إطلاق بحث جديد بين خبراء جامعة أكسفورد وخبراء سيبرانيين ليبيين للمساعدة في تحسين قدرات ليبيا السيبرانية، معربة عن تطلعها إلى استمرار التعاون مع هذا القطاع المهم.

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وأوضحت السفارة أن إطلاق التقرير يأتي في إطار التعاون بين بريطانيا وليبيا في مجال «الأمن السيبراني»، و«هو نتيجة تعاون بين أصحاب المصلحة السيبرانيين الليبيين من مختلف مؤسسات القطاع العام والخاص والأكاديمي وخبراء من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة».

تسهيل العمل بين ليبيا وبريطانيا في مجال الأمن السيبراني

وأضافت أن «الأمن السيبراني ضروري لحماية الناس والبنية التحتية والشركات»، معربة عن سعادتها بـ«تسهيل العمل مع ليبيا في هذا الموضوع المهم، وهو أمر حاسم لدعم التنمية في ليبيا».

وقالت السفارة البريطانية إن تقرير «النضج السيبراني» في ليبيا «يعد اليوم أداة مهمة في رحلة ليبيا لحماية شعبها وبنيتها التحتية وأعمالها واقتصادها من المخاطر الحديثة المرتبطة بالفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا».

السفيرة البريطانية كارولين هورندال تتسلم نسخة من تقرير النضج السيبراني في ليبيا، الخميس 20 يوليو 2023. (السفارة البريطانية)