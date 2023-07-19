شاهد في «اقتصاد بلس»: اهتمام أممي وغموض محلي يحيط بملف النفط

القاهرة - بوابة الوسط

سلطت الحلقة الجديدة من برنامج «اقتصاد بلس» على قناة «الوسط» (Wtv)، اليوم الأربعاء، الضوء على ملف إنتاج النفط وإيراداته، في ظل غموض لا يزال يحيط بملف عائدات النفط، بعد تشكيل المجلس الرئاسي اللجنة المالية العليا، والأحداث المصاحبة بعد توقف موقت للإنتاج لحقلي «الشرارة» و«الفيل» نهاية الأسبوع الماضي.

وأشار البرنامج إلى تصريحات المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الذي أكد خلال لقائه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط دعم الأمم المتحدة لجهود المؤسسة للحفاظ على إنتاج وتصدير النفط الليبي، والضرورة الملحة للنأي بقطاع النفط عن الاستقطاب السياسي، وضمان عدم استخدام النفط كسلاح في الصراع القائم.

ولفت البرنامج إلى تأكيد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الثلاثاء، «دعمه الكامل لعمل لجنة متابعة الإنفاق» التي شكلها المجلس، و«ضرورة إطلاع كل الأطراف على عدالة الإنفاق الحكومي».

وتطرقت الحلقة أيضًا إلى معلومات نشرها موقع «غلوبال فاير باور» المختص في الشؤون العسكرية واللوجستية، والتي أفادت بتمركز ليبيا في المرتبة 64 من أصل 145 دولة ضمن قائمة أكبر الأساطيل الجوية العسكرية حول العالم، بـ127 طائرة ضمن أسطولها.

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