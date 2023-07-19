المنفي يعقد اجتماعا أمنيا موسعا لمتابعة ملف أمن الحدود ومكافحة الهجرة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

عقد رئيس المجلس الرئاسي، القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا، للتباحث حول بعض الأمور الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وأمن الحدود، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.

حضر الاجتماع رئيس جهاز المخابرات الفريق أول حسين العائب، وآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، ورئيس أركان حرس الحدود والأهداف الحيوية اللواء نوري شراطة، ومستشار رئاسة الأركان العامة للشؤون الأمنية وأمن الحدود اللواء محمد أبوبكر لاكري، ورئيس غرفة عمليات الجيش برئاسة الأركان اللواء عبدالفتاح البلوق، ورئيس جهاز خفر السواحل اللواء صلاح أبوحجر، ومدير إدارة الهجرة غير الشرعية بالجهاز العميد سالم أوحيدة، وآمر قسم التحري والمعلومات بقوة مكافحة الإرهاب العميد فاروق محمد شنينة، ومدير إدارة مكافحة الإرهاب بالجهاز العميد خالد دحيم، وممثل عن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العقيد عبدالرزاق الغزيوي.

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وأكد المنفي، خلال الاجتماع، ضرورة مراقبة وضبط الحدود وتأمينها للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب ونشاط بعض المنظمات المشبوهة، لافتا إلى استعداده تقديم كافة أنواع الدعم من أجل التشديد على مراقبة المنافذ البرية والبحرية وحمايتها من أي خروقات قد تهدد الأمن القومي وسلامة الوطن والمواطن.

تشهد ليبيا خلال الفترة الحالية تحديات متزايدة عبر الحدود، في ظل الأزمة السودانية، بالإضافة إلى نزوح مئات المهاجرين الذين طردتهم تونس من مدينة صفاقس التي تشكل نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير النظامية إلى أوروبا.

جانب من اجتماع أمني عقده رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش محمد المنفي، اليوم الأربعاء، 19 يوليو 2023 (المجلس الرئاسي)