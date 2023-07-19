ضبط متهم بترويج «الحشيش» في الهضبة الكيزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأربعاء، ضبط شخص متلبسا بحيازة 15 قطعة يشتبه في كونها من مخدر «الحشيش» بمنطقة الهضبة الكيزة.

وقد وردت معلومات إلى الجهاز تفيد بترويج شخص ليبي الجنسية، يقيم في منطقة الهضبة الكيزة، مخدر «الحشيش»، وفق بيان مقتضب صادر عن الجهاز.

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وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى إعداد كمين محكم بعملية بيع وشراء مع المتهم، وجرى ضبطه متلبسا وبحوزته 15 قطعة من مادة يشتبه في كونها مخدر «الحشيش». واتخدت الإجراءات القانونية بحقه من حيث الاختصاص، وأحيل المتهم إلى نيابة مكافحة جرائم المخدرات.