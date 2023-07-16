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كشف شبكة إلكترونية تروج المخدرات في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 16 يوليو 2023, 08:52 مساء
كشف شبكة إلكترونية تروج المخدرات في طرابلس
مخدرات عثر عليها في بحوزة أحد المروجين، الأحد 16 يوليو 2023، (جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)
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أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، ضبط 7 كيلو غرامات من مخدر الحشيش، بعد تتبُّع شبكة إلكترونية منظمة تقوم بترويج المخدرات داخل وخارج طرابلس.

وقال الجهاز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، إن قوة المهام الخاصة قامت باختراق الشبكة عن طريق أحد المصادر الخاصة، وجرى التنسيق مع شخص جزائري الجنسية يتجول بين مدينتي طرابلس والجميل.

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وأضاف البيان أنه جرى التنسيق مع المروِّج لعملية شراء 7 كيلو غرامات من مخدر الحشيش، بعدد 70 قرصة مما تعرف بـ«الملكية»، بمبلغ 115 ألف دينار ليبي، حيث ضُبط خلال عملية التسليم داخل مدينة الجميل، ولا يزال البحث والتحري مستمرًا عن باقي الشبكة.

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