ضبط أكثر من سبعة قناطير حشيش في طبرق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط فرع جهاز مكافحة المخدرات في طبرق أكثر من سبعة قناطير من مخدر الحشيش كانت في طريقها إلى منطقة أخرى، حسبما أفاد مدير فرع الجهاز العميد أشرف الفرجاني قناة «الوسط» (WTV).

وأضاف العميد الفرجاني أن الكمية المضبوطة كانت في طريقها إلى مدينة أخرى، مضيفًا أن عملية الضبط جاءت بعد تحريات عدة قام بها عناصر الجهاز، بعد ورود بعض المعلومات حول الجناة في الفترة الماضية.

- ضبط مروج للمخدرات بحوزته قنبلة يدوية في بنغازي

في الأثناء، أفاد المكتب الإعلامي لفرع الجهاز على «فيسبوك» بأن عملية الضبط جرت بالتعاون مع مكتب جمع الاستدلال للمنطقة الشرقية، وأسفرت أيضًا عن ضبط مركبتين وشخصين من المتهمين في الاتجار بالمخدرات، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالة القضية للنيابة العامة.

المخدرات المضبوطة، الأربعاء 5 يوليو 2023 (قناة الوسط)

المخدرات المضبوطة، الأربعاء 5 يوليو 2023 (قناة الوسط)