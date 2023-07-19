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وفد فلسطيني يصل طرابلس في زيارة رسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 يوليو 2023, 12:19 صباحا
وفد فلسطيني يصل طرابلس في زيارة رسمية
وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير عماد زهيري يصل العاصمة طرابلس، الثلاثاء 18 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)
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وصل اليوم الثلاثاء إلى مطار معيتيقة الدولي وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير عماد زهيري.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أن مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية راشد أبوغفة كان في استقبال الوفد الفلسطيني.

وأضافت الوزارة إن الزيارة تهدف تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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وخلال الأشهر الماضية تطورت العلاقات الليبية الفلسطينية، حيث اتفق رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، في 14 فبراير الماضي، على إنعاش المبادلات التجارية وإقامة معرض «صنع في فلسطين» في ليبيا، وذلك خلال لقائهما في مدينة رام الله.

كما اتفق الوفد الليبي على وضع آليات مشتركة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة استثمارات مشتركة، وتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى السوق الليبية وإقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في ليبيا وفق ما ذكر بيان لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير عماد زهيري يصل العاصمة طرابلس، الثلاثاء 18 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)
وفد من وزارة الخارجية الفلسطينية برئاسة مساعد وزير الخارجية السفير عماد زهيري يصل العاصمة طرابلس، الثلاثاء 18 يوليو 2023 (وزارة الخارجية)
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