فلسطين تبحث عن «منفذ تجاري» مع ليبيا للانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، على إنعاش المبادلات التجارية وإقامة معرض «صنع في فلسطين» في ليبيا، وذلك خلال لقائهما في مدينة رام الله.

كما اتفق الوفد الليبي الذي يمثّل القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، مع عسيلي على وضع آليات مشتركة لتنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وإقامة استثمارات مشتركة، وتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى السوق الليبية وإقامة معرض للمنتجات الفلسطينية في ليبيا وفق ما ذكر بيان لوزارة الاقتصاد الفلسطينية.

وعبّر الرعيض عن «سعادته بهذه الزيارة التاريخية لدولة فلسطين، وللشعب الفلسطيني المكافح والناجح في بناء الاقتصاد الفلسطيني رغم كل ظروف الاحتلال، وسد كثير من احتياجاتهم»، مؤكدًا الاهتمام الكبير بالزيارة والنتائج المتوقعة في استكشاف الفرص الاستثمارية والاستفادة من الخبرة الفلسطينية في بناء الاقتصاد رغم كل الظروف والتحديات الناتجة عن احتلال الإسرائيلي.

قريبًا سفير ليبي في فلسطين

وأشار الوفد الليبي إلى تقديم كل التسهيلات اللازمة للفلسطينيين والمنتجات الفلسطينية وشراء المنتجات الفلسطينية بشهادة منشأ فلسطينية معفاة من الجمارك كأنها سلع محلية، إضافة إلى تسهيل الحصول على التأشيرات. فيما كشف رئيس الوفد محمد الرعيض أنه «سيكون قريبًا سفير لليبيا في دولة فلسطين».

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بدوره، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي إنهم يعولون على العمق العربي في دعم استراتيجية فلسطين الرامية إلى «الانفكاك الاقتصادي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي»، حيث تسعى فلسطين إلى إحلال المنتجات العربية محل منتجات الاحتلال، إضافة إلى تعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية، لافتًا إلى أن «هناك فرصة حقيقية بأن نرى المنتجات الليبية في السوق الفلسطينية» حسب قوله.

توقيع مذكرة تفاهم لتسهيل الاستثمار بين ليبيا وفلسطين

بالموازاة، وقع رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية عمر هاشم مع نظيره الليبي محمد الرعيض مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الاستثمار وإقامة ملتقيات اقتصادية، والترويج لمنتجات كلا البلدين، وتقديم المشاريع الاقتصادية بين البلدين إلى الجهات الحكومية.

وختمت الوزارة الفلسطينية موضحة أن الوفد الليبي في أول زيارة له، «سيقوم بزيارة عدد من المحافظات على مدار أسبوع ويعقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص الفلسطيني وزيارة مجموعة من المصانع في مختلف القطاعات الإنتاجية».

وفي فبراير 2022، اتفق وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني مع وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة محمد علي الحويج، خلال لقائهما في العاصمة المصرية القاهرة على التعاون المشترك في تمكين المنتجات الفلسطينية من الوصول إلى السوق الليبية مع تطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين فلسطين وليبيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.